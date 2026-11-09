Android 17 Tabanlı One UI 9.5 Beta Beklenenden Erken Gelebilir

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Samsung'un yeni güncellemesi One UI 9.5 için beta süreci beklenenden erken başlayabilir. Galaxy S26 Ultra için hazırlanan ilk test yazılımının şirketin sunucularında görülmesi, herkese açık beta programının Kasım ayı bitmeden başlayabileceği ihtimalini güçlendirdi.

S948BXXU6ZZK3 sürüm numarasını taşıyan yazılım, 4 Kasım 2026 tarihinde ortaya çıktı. Geçen yılki One UI 8.5 sürecini hatırlarsak arada ciddi bir zaman farkı var. İlk One UI 8.5 beta yazılımı 25 Kasım 2025'te görülmüş, Samsung herkese açık beta programını ise 8 Aralık'ta başlatmıştı. Bu yılki takvimin daha erken ilerlemesi, Galaxy kullanıcılarının yeni arayüzü aralık ayını beklemeden deneyebileceği anlamına gelebilir.

One UI 9.5 Beta Ne Zaman Yayınlanacak?

Galaxy S26 Ultra için hazırlanan ilk One UI 9.5 test yazılımı 4 Kasım'da Samsung'un sunucularında görüldü. S948BXXU6ZZK3 kodunu taşıyan bu sürüm, henüz kullanıcıların indirebileceği bir güncelleme değil. Samsung'un kendi testlerinde kullandığı yazılımlardan biri. Beta programının 16-24 Kasım tarihleri arasında başlayabileceği konuşuluyor. 23 Kasım Pazartesi günü de olası başlangıç tarihlerinden biri olarak gösteriliyor. Yine de Samsung tarafından doğrulanmış bir tarih bulunmuyor.

Sunucularda test yazılımının görülmesi, herkese açık beta sürümünün hazır olduğu anlamına gelmiyor. Samsung'un dağıtım öncesinde hata düzeltmeleri yapması ve yazılımı farklı senaryolarda test etmesi gerekiyor. Bu çalışmaların ne kadar süreceği de beta takvimini doğrudan etkileyecek.

One UI 9.5 Hangi Android Sürümünü Kullanacak?

One UI 9.5'in Android 17 tabanlı olması bekleniyor. Samsung'un yeni Android sürümünü kendi arayüzüyle birleştirerek Galaxy telefonlara sunması planlanıyor. Şu an için One UI 9.5 ile gelecek yeniliklerin tamamı bilinmiyor. İlk test yazılımının ortaya çıkması, özellik listesinin de belli olduğu anlamına gelmiyor.

Söz konusu nedenle yeni arayüzde hangi değişikliklerin yapılacağını görmek için beta sürümünü beklememiz gerekecek. Kararlı sürümün ise Galaxy S27 serisiyle birlikte 2027 yılının başlarında yayınlanması bekleniyor. Böylece Galaxy S26 serisi, yeni arayüzü Galaxy S27 modellerinden önce beta aşamasında deneyebilecek.

One UI 9.5 Beta Hangi Telefonlara Gelecek?

Samsung'un beta programlarında öncelik genellikle güncel Galaxy S serisine veriliyor. One UI 9.5 için de ilk aşamada Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin programa dahil edilmesi bekleniyor. Beta dağıtımının Güney Kore, ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya ve Polonya gibi sınırlı sayıdaki ülkede başlaması öngörülüyor.

Diğer Galaxy modellerinin programa katılması ise sonraki aşamalarda gerçekleşebilir. Programa katılmak isteyenlerin Samsung Members uygulamasını takip etmesi gerekiyor. Samsung kayıtları açtığında uygun cihaz sahipleri uygulama üzerinden beta programına başvurabiliyor.

One UI 9.5 Güncellemesi Ne Zaman Herkese Sunulacak?

İlk aşamada sınırlı sayıdaki kullanıcının katılabileceği beta programı açılacak. Samsung, bu süreçte kullanıcı geri bildirimlerini değerlendirerek yazılımdaki hataları giderecek. One UI 9.5'in kararlı sürümünün Galaxy S27 serisiyle birlikte 2027'nin başlarında yayınlanması bekleniyor. Galaxy S26 serisi ve diğer uyumlu modeller ise daha sonraki dağıtım takviminde yer alabilir.

Samsung'un ilk test yazılımını geçen yıla göre üç haftadan fazla erken hazırlamış olması, beta takvimi açısından olumlu bir gelişme. Kasım ayının ikinci yarısında gelecek olası bir duyuru, Galaxy kullanıcılarının yeni arayüzü beklenenden önce denemesini sağlayabilir.

Editörün Yorumu

One UI 9.5'in beta sürecinin erkene çekilmesi, Samsung kullanıcıları açısından sevindirici bir gelişme. Özellikle arayüz güncellemelerini yakından takip eden ve yeni özellikleri herkesten önce denemeyi seven kullanıcılar, Kasım ayında başlayacak bir beta programıyla yeni sürümü daha erken deneyebilir.