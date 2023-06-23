Android’in Acil Durum Arama Özelliği Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Telefon ve akıllı saat gibi mobil teknolojiler geliştikçe hem Apple hem de Android dünyasında cihazlar hayatımızda önemli anlarda yardımcı olmaya başladı. Bu teknolojiler insan hayatını kolaylaştırmaya hatta hayat kurtarmaya odaklanırken, bazen beklenmedik durumlar ile de karşılaşılabiliyor. Son olarak Android cihazlardaki acil durum arama özelliği İngiltere’de ortalığı ayağa kaldırdı.

Olaya dair açıklama geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) oluşumunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Belirtilene göre ülkenin acil durum hattı 999, Android cihazlarda bulunan acil durum arama özelliğinin yanlış kullanılması nedeniyle rekor düzeyde çağrı aldı ve büyük yoğunluk yaşadı.

Açıklamada acil durum servislerinde yoğunluk oluşturan ve kullanıcıların farkında olmadan yaptıkları bu aramalar “sessiz çağrılar” olarak adlandırılıyor. Yapılan bu aramaların hiçbir zaman göz ardı edilmediğine dikkat çekilen açıklamada bu aramaların acil bir durum olup olmadığını anlamak zorunda olduklarını anlamak için merkezdeki operatörlerin tekrardan kişiyi geri aramak zorunda kaldıkları ve böylece zaman kaybettikleri belirtildi.

İngiliz Polisi Android Acil Durum Arama Özelliğini Kapatmayı da Anlattı

Android 12’nin piyasaya sürülmesi ile birlikte Android telefonlarda daha yoğun olarak kullanılan bu özellikte, genellikle Google Pixel telefon modellerinin güç tuşlarına art arda 5 kez basılması ile birlikte telefon, yerel acil durum merkezlerine otomatik olarak telefon ediyor.

İngiltere’nin Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) tarafından yapılan açıklamanın devamında eğer yanlışlıkla acil durum araması yapılırsa yapılması gerekenler ve acil durum arama özelliği kapatmanın nasıl yapılacağı da anlatıldı.

Telefonunuz cebinizdeyken veya başka bir yanlışlıkla arama durumunda yapılması gereken adımlar ise paylaşılan açıklamada “Yanlışlıkla 999'u çevirirseniz lütfen kapatmayın. Mümkünse, lütfen hatta kalın ve operatöre bunun bir kaza olduğunu ve herhangi bir yardıma ihtiyacınız olmadığını bildirin.” diye aktarıldı.

Belirtilene göre eğer Android telefonunuzda bu özelliği kapatmak istiyorsanız acil durum ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bunun için telefonunuzda ayarlara giriş yapın ve ardından "Güvenlik ve Acil Durum" sekmesine tıklayın. Ardından karşınıza çıkan ve "Acil SOS" yazan düğmeyi kaydırarak kapatın.

Açıklamanın Twitter üzerinden gerçekleştirilmesinin ardından ise birçok İngiltere vatandaşı bu sorunu yaşadıklarını aktarırken, bazıları ise emniyet güçlerinden çağrı merkezini bu yanlış aramaları gerçekleştirip meşgul ettikleri için özür diledi.