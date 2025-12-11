Android'de Yeni Dönem! Acil Durumlarda Kritik Rol Oynayacak

Google, Android için yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Acil durumlar için çok büyük bir öneme sahip olan bu özellik, olay yerini canlı olarak paylaşmanıza imkân tanıyor. Yeni özellik, ilk müdahalede bulunacak ekiplerin olay yerindeki durum hakkında anında bilgi edinmesine yardımcı olmak için geliştirildi.

Android'de Olay Yeri Canlı Olarak Paylaşılabilecek

Google, ilk yardım hattını arayan kullanıcıların görevlilerle iletişim kurarken telefonlarının kamerasından olay anını canlı olarak paylaşmasına imkân tanıyan özelliği erişime açtı. Şu anda sadece belirli bölgelerde kullanılabilen yeni özellik, acil durum ekiplerinin olay yerindeki durum hakkında anlık olarak bilgi almasını sağlayacak.

Gerçek zamanlı olarak sunulan görüntüler sayesinde ilk yardım ekipleri, araba kazası, yangın ve benzeri durumları hızlıca değerlendirme ve zaman kaybetmeden yönlendirme yapma imkânı elde edecek. Teknoloji devi, bu özelliğin yardım gelene kadar kullanıcılara kalp masajı gibi hayat kurtarabilen yöntemleri nasıl uygulayacakları konusunda yardım almalarına olanak tanıyacağını belirtiyor.

Yeni özellik kullanıma açıldıktan sonra herhangi bir ayar yapmaya gerek olmuyor. Bir acil durum araması yapıldığında görevliler kullanıcılara görüntü paylaşması için istek gönderiyor. Kullanıcı, gelen isteği sadece bir dokunuşla kabul ettikten sonra telefonunun kamerasını kullanarak olay anını canlı olarak aktarmaya başlıyor.

Bu süreç tamamen güvenli bir şekilde yönetiliyor. Görüntüler tamamen şifreli bir şekilde aktarılıyor ve kullanıcı istediği zaman bu paylaşımı durdurabiliyor. Yeni özellik, ilk etapta sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Meksika ve Almanya'nın belirli bölgelerinde kullanıma sunuluyor. Bu arada özelliğin Android 8 veya üstü bir sürüm gerektirdiğini de belirtelim.