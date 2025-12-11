Google'dan Efsane Özellikler! Video Oluşturmak Saniyeler Alacak

Google, Fotoğraflar uygulaması için video düzenleme sürecini son derece kolay bir hâle getiren yeni özellikleri duyurdu. Bu özellikler, kullanıcıların çok daha kısa sürede profesyonel görünümlü videolar oluşturmasına imkân tanıyor. Google Fotoğraflar'ın yeni özellikleri, sadece birkaç dokunuşun ardından videonuzu hazır hâle getiriyor.

Google Fotoğraflar'a Yeni Video Düzenleme Araçları Eklendi

Google, Fotoğraflar uygulaması için hazır şablonlar özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar artık hazır şablonlar oluşturarak hızlıca video oluşturabiliyor. Bu şablonlarda önceden seçilmiş müzik ve yazılar mevcut. Sizin tek yapmanız gereken, eklemek istediğiniz fotoğraf ve videoları seçmekten ibaret.

Gerekli seçimleri yaptıktan sonra Google Fotoğraflar, görüntüleri müziğin ritmine uyacak şekilde otomatik olarak birleştiriyor. Şu anda sadece Android kullanıcıları tarafından kullanılabilse de ilerleyen süreçte iOS kullanıcılarının deneyimine de sunulması bekleniyor. Böylece iPhone kullanıcıları da neredeyse hiç zahmete girmeden özenle hazırlanmış gibi görünen videolara sahip olabilecek.

Teknoloji devi, uygulamanın video düzenleme aracını da baştan aşağı yeniledi. Yeni video düzenleyicisi hem Android hem iOS'te daha kolay kullanılabilir hâle geldi. Bütün videoları artık tek bir yerde görebiliyorsunuz. Hatta tek bir videoya özel müzik ve metin eklemeniz bile mümkün kılındı. Bu yeni video düzenleyicisi, Android'de varsayılan düzenleme aracı olacak.

Tüm bu yeniliklere ek olarak Google'ın özel anları daha da çarpıcı hâle getirecek bir özelliği daha bulunuyor. Google Fotoğraflar artık özel anlarınızı içeren kısa videolarınızı daha hızlı bir şekilde birleştirebiliyor. Video için en uygun müziği bulmak için uygulamanın müzik kütüphanesine göz atabilirsiniz. Android kullanıcıları, yeni yazı tipleri ve renklere de erişebiliyor. Bu da tamamen kendinizi yansıtan bir video ortaya çıkarabileceğiniz anlamına geliyor.