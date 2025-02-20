Arabaya Bağladınız Android Telefonunuz Kapanabilir!

Android Auto kullanıcılarının kolayca telefonları ve otomobilleri arasındaki bağlantının sağlanmasını sağlayan bir sistemdir. Ancak geçtiğimiz birkaç gündür kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bakıldığında sistemin yarardan çok zarar getirdiğini fark ediyoruz. Zira kullanıcılar birkaç gündür sisteme bağlanmaya çalıştıklarında telefonlarının kapandığını bildiriyor. Peki bu sorunun ana kaynağı ne? İşte Android Auto telefon kapanıyor sorunu sebebi ve çözümü...

Android Auto Telefon Kapanıyor Sorunu!

Reddit'te yer alan konuya göre kullanıcılar Android Auto sistemine bağlanmaya çalıştıklarında cihazlarının kapandığı veya yeniden başlatıldığı yönünde sorunlar yaşandığını bildirdi.

Konuyla ilgili olarak Reddit'te açılan blogta bir kullanıcı "Android Auto bağlanır bağlanmaz ve ekranla etkileşime girmeye çalıştığımda OnePlus 12'm yeniden başlıyor." şeklinde, bir başka kullanıcı ise "Aklıma gelen her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor. Sanki yepyeni arabamdaki iyi bir özellikten dolandırılmışım gibi." ifadeleriyle yaşadıkları sorunu dile getirdi. Konuyla ilgili genel bir tarama yapıldığında ise sorunun büyük bir kullanıcı kitlesinde yaşandığını söylemek mümkün.

Bu noktada gelen bildirimler telefonlarını Android Auto sistemine bağlamak isteyen kullanıcıların bağlama işlemi esnasında veya sonrasında telefonlarının yeniden başlatıldığını bildiriyor. Kullanıcıları mağdur eden bu sorunun Android Auto 13.4 ve 13.5 sürümlerinin yayınlanmasından sonra ortaya çıktığı tahmin ediliyor. Sorunla ilgili bir diğer nokta ise bazı kullanıcıların direkt olarak kablosuz bağlantı özelliğini kullanamadıkları yönünde.

Bu konuda bir Samsung Galaxy S22 Ultra kullanıcısı "27 Ocak 2025 güncellemesinden sonra, kablosuz Android Auto benim için çalışmayı bıraktı. Kablolu bağlantılar iyi, ancak diğer kullanıcıların da aynı sorunu bildirdiğini gördüm." şeklinde bildirimde bulundu. Sorunla ilgili olarak gelen geri bildirimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sorunun çözümü hakkındaysa net bir bilgi bulunmamakta.

Android Auto Bağlanmama/Telefon Kapanma Sorunu Nasıl Çözülür?

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan gelmiş net bir çözüm bulunmamakta. Ancak Android Auto sürümünüzü 13.7'ye güncellemek sorunlarızın tamamını çözebilir veya büyük oranda azaltabilir.

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