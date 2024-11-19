Android, Windows ve macOS'a Rakip Oluyor!

Akıllı telefon pazarının tartışılmaz lideri Android, Windows ve macOS'a rakip olmaya hazırlanıyor. İddialara göre Google, ChromeOS'in fişini çekerek Android'i laptop üreticileri için tercih edilebilir bir işletim sistemi olarak konumlandırmak istiyor. İşte detaylar!

ChromeOS'in Yerini Android Alıyor

Akıllı telefon, tablet, giyilebilir cihazlar ve hatta TV pazarında bile önemli bir oyuncu (yazılım sağlayıcı) olan Google, söz konusu dizüstü bilgisayarlar olduğunda pek de başarılı değil. Her ne kadar şirket bir süredir Chromebook'larla öğrencileri hedef alsa da arzu ettiği popülariteyi bir türlü yakalayamadı.

Bunun en büyük nedeni ChromeOS'in kapsamlı bir işletim sistemi değil de bir web tarayıcısı olarak görülmesi. Ancak bu durum yakında değişebilir. Son gelen bilgilere göre Google, ChromeOS'u tamamen Android'e taşımayı planlıyor. Google, ChromeOS'i bırakarak tamamen Android'e odaklanmayı hedefliyor. Peki bu neleri değiştirecek?

Laptoplarda kullanılacak Android işletim sisteminin her şeyden önce daha işlevsel olması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Chromebook modelleri internet ve yazı yazmak için harika olsa da başka hiçbir şey yapamıyordu. Bu nedenle sadece bütçesi kısıtlı kişilerin arzu ettiği değil, yetindikleri bir ürün olmaktan öteye gitmedi.

Android'in AAA oyunlar başta olmak üzere pek çok uygulamaya destek vermesi ve kullanıcılara tam bilgisayar deneyimi sunması bekleniyor. Hatta şirketin tüm bunları göstermek ve diğer laptop üreticilerine ilham olmak için Pixel laptop tanıtacağı da söylentiler arasında. Yeni işletim sisteminin bir diğer avantajı ise ekosistem.

Bildiğiniz üzere Apple'ın rakiplerine karşı en büyük avantajlarından biri ekosistem. Tüm cihazları birbiri ile iletişimde olan şirket sadece bu nedenle bile tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Google'ın bu kararının ise ekosistemi tamamlama konusunda yardımcı olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google, PC pazarı için Windows ve macOS'a rakip olabilecek bir Android sürümü geliştirmeyi başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.