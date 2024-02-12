Google, Apple'ın İzinden Gidiyor: Yeni Özellikler Yakında Android Cihazlara Geliyor!

Google, Apple’a benzer bir ekosistem oluşturarak Android telefonları ve Chromebook'ları birbirine bağlayıp ekran akışı yoluyla internet erişimi, bildirimler ve mesajlaşma uygulamalarını paylaşıyor.

Google'ın cihazlar arası hizmetlerinde yapılan bir güncellemeyle, telefon ve tablet gibi birden fazla Android cihaza sahip olan kullanıcılar yakında bu entegre deneyimin bir parçası haline gelebilir. Teknoloji devi Google'ın cihazlar arası hizmetleri, verileri cihazlar arasında kolayca taşımanıza olanak tanıyor.

Google Daha Fazla Özelliğin Geleceğini Belirtiyor

Cross Device Services in Google Play Services



✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

✓ Hotspot Sharing



Might be enabled in upcoming beta version of Play Services. Screenrecord is from version 24.06.12, enabled with a lot of flags.#Google #Android pic.twitter.com/bvUbnYbB9d — AssembleDebug (@AssembleDebug) February 9, 2024

Chromebook'lar için kullanılan bu hizmet yakında Android cihazlarda da kullanılabilir. Google ve Android haberiyle tanıtan bir kaynak Android cihazlar için potansiyel daha sıkı entegrasyon tespit etti. Böylelikle yeni bir kurulum ekranı ortaya çıkardı ve bu hizmetlerin nasıl çalışabileceğine ışık tuttu.

Kurulum, Google Hesabınızda oturum açmış cihazları birbirine bağlayarak sorunsuz paylaşımı mümkün kılıyor. Gruplandırıldıktan sonra, Wi-Fi şifrelerini, Hotspot noktaları paylaşmak ve cihazlar arasında görüntülü aramaları taşımak mümkün hale geliyor. Dahası, Google daha fazla özelliğin yolda olduğunu da belirtiyor.

İstenmeyen bağlantılardan kaçınmak için cihaz gruplandırmaları için manuel onay gerekiyor. Varsayılan olarak, oturum açmış son Android cihazlar davetiye alacaktır, ancak işlem sırasında bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Kurulumdaki geçişler, paylaşılan özellikleri kontrol etmenize ve tek tek cihazları gruptan çıkarmanıza olanak tanır.

Cihazlar arası hizmetler arayüzüne geliştirici işaretleriyle erişilebilir olsa da resmi duyuru ve yaygınlaştırma hala beklemede. Başarılı tanıtımlar ve arayüzün neredeyse tamamlandığı göz önüne alındığında, Google cihazlar arası hizmetleri yakında, muhtemelen uygun Pixel modellerine gelecek etkinliğinde tanıtabilir.

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