Google, Apple'ın İzinden Gidiyor: Yeni Özellikler Yakında Android Cihazlara Geliyor!

Google, Apple’a benzer bir ekosistem oluşturarak Android telefonları ve Chromebook'ları birbirine bağlayıp ekran akışı yoluyla internet erişimi, bildirimler ve mesajlaşma uygulamalarını paylaşıyor.

Google'ın cihazlar arası hizmetlerinde yapılan bir güncellemeyle, telefon ve tablet gibi birden fazla Android cihaza sahip olan kullanıcılar yakında bu entegre deneyimin bir parçası haline gelebilir. Teknoloji devi Google'ın cihazlar arası hizmetleri, verileri cihazlar arasında kolayca taşımanıza olanak tanıyor.

Cross Device Services in Google Play Services



✓ Call Cast

✓ Wifi Sharing

✓ Hotspot Sharing



