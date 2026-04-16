Oyunda Hızlı Yer Bulduran Kulaklık Tanıtıldı! 80 Saat Pil Ömrü Var

Turtle Beach, yeni kulak üstü kulaklığını tanıttı. Stealth Pro 2 isimli bu cihaz, gürültü engelleme, çoklu bağlantı desteği ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle ön plana çıkıyor. Ayrıca konfor öncelikli bir tasarım sürecinden geçmesi sayesinde uzun süreli kullanımlar için ideal bir seçenek hâline geliyor.

Turtle Beach Stealth Pro 2'nin Özellikleri Neler?

Ses Kalitesi: 24-bit / 96 kHz

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Bağlantı Türleri: 2.4GHz kablosuz ve Bluetooth

Batarya Ömrü: Toplam 80 saat (Her biri 40 saat kapasiteli iki adet değiştirilebilir batarya)

Uyumluluk: PC, PlayStation (PS4 / PS5) ve Xbox konsolları

Turtle Beach Stealth Pro 2'nin Ses Kalitesi Nasıl?

Turtle Beach Stealth Pro, 60 mm sürücülerle birlikte geliyor. Büyük sürücüler sayesinde daha çok hava iletebiliyor ve bu da yüksek ses seviyelerinde bozulma meydana gelmesinin önüne geçiyor. Ayrıca Hi-Res desteği sayesinde ayrıntıları da detayları yakalamayı başarıyor. Cihaz ayrıca gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu, çevredeki uğultuları bastırarak daha iyi bir ses kalitesine sahip olmanızı sağlıyor.

Turtle Beach Stealth Pro 2, Çoklu Bağlantı Destekliyor mu?

Kulaklık, bilgisayarınızda ya da konsolunuzda USB bağlantı ve Bluetooth teknolojilerini aynı anda kullanarak birden fazla cihaza bağlanmanıza izin veriyor. Bu sayede PlayStation 5'te oyun seslerini alırken bir yandan da dizüstü bilgisayara bağlı şekilde kalabiliyorsunuz. Bu iki cihaz arasında istediğiniz an pratik şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.

Turtle Beach Stealth Pro 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Turtle Beach'in yeni kulaklığı, iki adet batarya ile birlikte geliyor. Bunların her biri 40 saat pil ömrü sunuyor. Yani toplamda 80 saat pil ömrü elde ediyorsunuz. Bir bataryayı şarj ederken diğer bataryayı kullanacağınız için oyun oynama ya da müzik dinleme deneyiminiz kesintiye uğramayacaktır. Bu arada bir önceki model Stealth Pro'nun toplam pil ömrü 24 saatti. Yani önceki modele kıyasla ciddi bir artış söz konusu.

Turtle Beach Stealth Pro 2, Oyunculara Nasıl Avantajlar Sunuyor?

Bu cihazın en büyük avantajlarından biri, sesleri birbirine karıştırmadan sunması. Böylece Counter-Strike 2'de şarjör değiştirme sesi ile ayak sesini birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. Düşmanlar sizi beklemediğiniz anda yakalayamıyor. Öte yandan aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde çevredeki uğultu azalacağı için rakiplerin çıkardığı seslere de daha iyi hâkim olabiliyorsunuz.

Kulaklık, uzamsal ses desteğine sahip. Bu da sesin sadece iki taraftan değil, her yönden geleceği anlamına geliyor. Özellikle Valorant ve benzeri FPS oyunlarında düşmanın çıkardığı sesten hareket ederek tam olarak nerede olduğunu belirleyebilirsiniz. Tabii, bunun için karşıdaki oyuncuların ses vermesi gerektiğini unutmamak gerek.

Oyunculara yönelik en büyük avantajı elbette tasarım tarafında. Kafa bandına baktığımızda hava girişi için bir alan olduğunu görüyoruz. Bu, cihazın baskı oluşturmasını engellemek adına alınan bir önlem olarak düşünülebilir. Özellikle rekabetçi oyunlar için en az 1 saat harcadığımızı göz önünde bulundurursak oldukça kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Turtle Beach Stealth Pro 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Turtle Beach'in şu an bazı kulaklıkları Türkiye'de satılıyor. Bunlara örnek olarak Recon Chat, Recon 200, Recon 70P ve 50P modellerini verebiliriz. Dolayısıyla Stealth Pro 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadığı için planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Turtle Beach Stealth Pro 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Turtle Beach Stealth Pro 2 için 349.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 15 bin 667 TL'ye denk geliyor. Vergiler ve diğer ek maliyetleri dikkate alacak olursak Türkiye'de satışa sunulması durumunda nihai fiyatı 18 bin TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, cihazın farklı fiyatla Türkiye'ye gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Turtle Beach Stealth Pro 2'nin oyuncular için göz ardı edilmemesi gereken özellikler sunduğunu düşünüyorum. Bunlara dayanarak ses tarafında oldukça tatmin edici bir deneyim sunacağını söyleyebilirim. Tasarım tarafında zaten kullanıcı deneyimini merkezine aldığını görüyoruz. Günün önemli bir kısmını kulaklık takarak geçirenler için ciddi avantaj sağlayacaktır.