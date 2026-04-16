Motorola'nın 165Hz Ekranlı Katlanabilir Telefonu Global Yolunda! İşlemcisi Güçlü

Motorola’nın ocak ayında tanıttığı Razr Fold modelinin global macerası başlamak üzere. Şirket, kısa süre önce katlanabilir telefon için ön sipariş sürecini başlattı. Böylece cihazın çıkış tarihi de netleşti. İşte merak edilen tüm detaylar.

Motorola Razr Fold Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Motorola Razr Fold modeli Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde ön siparişe açıldı. Şirket cihazın resmi satış tarihini henüz duyurmasa da ön sipariş teslimatlarının 6 Mayıs tarihinde başlayacağını açıkladı. Yani yüksek ihtimalle globalde satışlar 6 Mayıs'tan sonra başlayacak.

Motorola Razr Fold Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola ülkemizde Razr 60 ve Edge 70 gibi modellerini satsa da genel ürün yelpazesinin büyük bir çoğunluğunu getirmiyor. Bu nedenle Razr Fold modelinin çok yüksek ihtimalle Türkiye'yi pas geçmesi bekleniyor. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Motorola Razr Fold Fiyatı Ne Kadar?

Motorola Razr Fold, Avrupa’da 1999,99 euro (2.355 dolar) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Hatta şirket, ön sipariş sürecine özel bir indirim de sunuyor. Bu kapsamda cihazın fiyatı 1749,99 euroya (2.060 dolar) kadar düşüyor. İndirimli fiyata Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde 188.000 TL seviyelerine denk geldiğini söyleyebiliriz.

Motorola Razr Fold'un Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 8.1 inç

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2232 x 2484 piksel

2232 x 2484 piksel Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ana Ekran Parlaklığı: 6200 nit

6200 nit Ana Ekran Teknolojisi: OLED

İkinci Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2520 piksel

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz İkinci Ekran Parlaklığı: 6000 nit

İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera (İkinci Ekran): 32 MP

Ön Kamera (Ana Ekran): 20 MP

20 MP Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 80W

80W Güncelleme Desteği: 7 yıl

İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Razr Fold'un Ekran Özellikleri Neler?

Motorola Razr Fold, 8,1 inç büyüklüğünde, 2232 x 2484 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan OLED bir iç ekranla geliyor. Bunun yanı sıra cihazda 6,6 inç, 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 165 Hz yenileme hızına sahip OLED bir kapak ekranı da karşımıza çıkıyor.

Kullanıcılar, cihazın sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde son derece akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. Bununla birlikte OLED ekran teknolojisi LCD panellere kıyasla çok daha derin siyahlar ve daha canlı renkler sunduğunu söyleyebiliriz.

Motorola Razr Fold İşlemcisi Ne?

Katlanabilir telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi ve amiral gemisi düzeyinde bir performans sunuyor diyebiliriz. Aynı zamanda halihazırda OnePlus 15R ve realme Neo 8 gibi ürünlerde de kullanılıyor.

İşlemcinin oyun performansına bakıldığında ise kullanıcıların memnun kalacağını söylemek mümkün. Zira aynı yonga setinden güç alan iQOO 15R ile yapılan testlerde Genshin Impact ve War Thunder Mobile gibi oyunların 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştığı görebiliyoruz.

Motorola Razr Fold Kamerası Nasıl?

Cihazda 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bunu biraz daha açacak olursak ultra geniş açı kameraları geniş görüş açıları sayesinde kadraja daha fazla detayı sığdırabiliyor. Periskop telefoto sensör ise görüntü kalitesinden ödün vermeden, uzaktaki nesneleri yüksek seviyede yakınlaştırmanıza imkan sağlıyor.

Motorola Razr Fold Bataryası Nasıl?

Katlanabilir telefonda 80W kablolu şarj hızlarını destekleyen 6.000 mAh'lik bir pil mevcut olacak. Özellikle 4.400 mAh'lik Galaxy Z Fold 7 gibi rakiplerini düşündüğümüzde batarya tarafında önemli bir avantaja sahip olacak diyebiliriz.

Editörün Notu

Halihazırda Samsung Galaxy Z Fold 5 kullanıyorum. Katlanabilir formunu gerçekten çok seviyorum; hem telefon hem tablet gibi kullanabilmek büyük avantaj. Ancak pil performansı maalesef beklentilerimi tam olarak karşılamıyor. Bunun cihazın birkaç yıl önce çıkmış olması ve zamanla pilin yıpranmasıyla da ilgili olduğunu biliyorum. Yine de insan ister istemez keşke pili biraz daha büyük olsaydı diye düşünmeden edemiyor. Motorola Razr Fold'un bu kapsamda kullanıcılara daha iyi batarya süreleri sunacağını düşünüyorum.