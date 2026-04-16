Xiaomi'den Çok Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Geliyor! 7.000 mAh Pili Var

Bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Son raporlar serinin üst düzey özelliklere sahip Pro modelinin arka panel tasarımını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Pro Nasıl Görünecek?

Güvenilir sektör kaynakları, yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 18 Pro modelinin arka paneline ait görselleri paylaştı. Buna göre cihaz Xiaomi 17 Pro’da olduğu gibi arka kısmında ikincil bir ekrana sahip olacak. Ayrıca yine selefindeki gibi üçlü kamera kurulumuyla gelmesi bekleniyor.

Yeni modelde en çok dikkat çeken özellik özel yapay zeka butonu olacak. Kullanıcılar, bu tuşu kendi tercihlerine göre özelleştirebilecek. Bunu biraz daha açacak olursak, akıllı ev cihazlarınızı yönetebileceksiniz veya uyumlu Xiaomi otomobillerinizi bile kontrol edebileceksiniz.

Bunun dışında kalan özelliklerin büyük ölçüde önceki modelle benzer olması bekleniyor. Ön panel henüz sızdırılmasa da selefinde olduğu gibi ince çerçevelere sahip delikli ekran tasarımının devam edeceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

RAM: 16 GB'a kadar

Batarya: 7.000 mAh civarı

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı hyperOS 3

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Daha önceki sızıntılara göre Xiaomi 18 Pro'da 6,3 inç boyutlarında ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Aynı zamanda AMOLED teknolojisiyle siyahları en gerçekçi şekilde görebileceksiniz.

Hatırlanacağı üzere Xiaomi 17 Pro'da 6,3 inç büyüklüğünde, 1220 x 2656 piksel çözünürlüğe ve 120Hz tazeleme hızlarını destekleyen AMOLED bir panel kullanılmıştı. Yani yüksek ihtimalle yeni model ekran tarafında selefine benzer bir deneyim sunacak.

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi kullanılacak. Donanım henüz tanıtılmadığından kesin konuşmak doğru olmaz. Fakat 2nm teknolojisiyle geliştirileceğini söylemek mümkün. Bu da 3nm tabanlı işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunacağı ve daha az güç tükeceği şeklinde yorumlanabilir.

Ürünün oyun performansında ise selefine bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu kapsamda Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Genshin Impact gibi oyunlarda 60 FPS seviyesinde bir performans sergilediğini görüyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamerası Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere Xiaomi 17 Pro'da 50 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto kameralarından oluşan üçlü kamera kurulumuna yer verilmişti. Bu kapsamda yeni modelde 200 megapiksel ana ve 200 megapiksel periskop telefoto kameraları tercih edilecek. Şu an için ultra geniş açı sensörlerine dair bir detay bulunmuyor. Fakat yüksek ihtimalle selefindeki 50 megapiksellik sensör korunacak.

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro’nun 6.300 mAh’lik selefine kıyasla önemli bir batarya artışıyla gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda cihazda 7.000 mAh seviyesinde bir pil yer alacağı söyleniyor. Ayrıca bu bataryanın 100W hızlı şarj desteği sunması da bekleniyor. Yani kullanıcılar gün içerisinde sürekli şarj aleti arama derdine düşmeyecek.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Xiaomi 17 serisi geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılmıştı. Bu doğrultuda Xiaomi 18 serisinin de eylül ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Öte yandan Çinli üretici Türkiye’de şu an yalnızca Xiaomi 17 ve 17 Ultra modellerini satışa sunuyor. Bu nedenle yeni serinin Pro modelinin Türkiye pazarını pas geçmesi söz konusu.

Xiaomi 18 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro, 4.999 yuan (yaklaşık 32.866 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Xiaomi 18 Pro’nun ise selefine göre daha güçlü özelliklerle gelmesi beklendiği için fiyatının da bir miktar artarak yaklaşık 5.300 yuan (yaklaşık 34.845 TL) seviyesinde olmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 serisi genel olarak benim beklentilerimi karşıladı. Özellikle Pro modellerinin ikincil bir ekrana sahip olması, bir dönem acaba satın alsam mı diye düşündürttü. Benzer şekilde Xiaomi 18 Pro’nun da selefine benzer bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşünüyorum.