Lenovo'dan Oyun Tableti Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Lenovo, Legion Y900 isimli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Şirket tarafından yapılan duyuru ile birlikte Legion Y900'ün tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca tablete dair bir görsel de paylaşıldı. Bununla beraber cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı da açıklığa kavuştu. Çok şık görünüme sahip tablet yakında tanıtılacak.

Lenovo Legion Y900 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lenovo Legion Y900, 19 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğilye dikkatleri üzerinde toplayan Legion Y700 5. nesil, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Lenovo Legion Y900'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre tabletin arka yüzeyinde didkörtgen şeklinde bir kamera modülü konumlanacak . Bu modül üzerinde iki adet kamear ve bir adet LED Flaş yer alacak. Tabletin yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Cihaz ayrıca kalem ve klavye desteğine de sahip olacak. Bu, tablet kullanım deneyimini doğrudan olumlu yönde etkileyecek.

Lenovo Legion Y900 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Legion Y900'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Lenovo Yoga Tab ve Lenovo Idea Tab dahil olmak üzere pek çok mobil cihaz satılıyor. Dolayısıyla Legion Y900'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Lenovo Legion Y900'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Legion Y700 5. nesil için 999 euro (52 bin 777 TL ) fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni tabletin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla Legion Y900, 1050 euro (55.472 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 65 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Lenovo Legion Y900'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 11 inç ve 13 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz veya 165Hz

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü Snapdragon işlemci

Lenovo Legion Y900'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun yeni tableti, 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak.Cihaz, 144Hz veya 165Hz yenileme hızı sunacak. Legion Y700 5. nesil için 8,8 inç ekran boyutu, 1904 x 3040 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 165Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Y700'ün ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Lenovo Legion Y900'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Legion Y900'de sekiz çekirdeğe sahip güçlü Snapdragon işlemcisi bulunacak. İşlemcinin ismi henüz belli değil ancak önceki modelde Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet de aynı işlemciye sahip olabilir. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

İşlemcinin 4.6 GHz hızındaki iki çekirdeği oyun oynamak veya video düzenleme gibi aktivitelerde, 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdeği ise interntte gezinmek ve video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Böylece işlemci, pil ömrüne olumlu yönde katkı sağlıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 oyun performansı konusunda oldukça iddialı.

Söz konusu işlemci PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce Xiaomi 17 serisi, Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Legion Y900 dikkatimi çekti. Çok güçlü işlemci sayesinde tabletin yoğun efektlere ve en iyi grafiklere sahip mobil oyunları bile takılma, donma ya da kasma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise çok akıcı bir ekran deneyimi sağlayacak. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissediliyor. Sonuç olarak bu modelin oyun tabletleri arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum.