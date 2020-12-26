Android İçin En İyi Antivirüs Yazılımları Belli Oldu!

Android için en iyi antivirüs yazılımları neler? Bağımsız bir antivirüs değerlendirme kuruluşu olan AV-TEST, kasım ve aralık ayına ilişkin bir araştırma yaparak bir listede hazırladı. AV-TEST tarafından hazırlanan listede Android için en başarılı antivirüsler belli oldu. Yayımlanan liste ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Android İçin En iyi Antivirüs Yazılımları Neler?

Merkezi Almanya’nın Maddeburg kentinde yer alan AV-TEST, Android işletim sistemine sahip cihazlar için en başarılı antivirüs yazılımlarına ilişkin bir liste yayımladı. Yayımlanan listede koruma, performans ve kullanılabilirlik olmak üzere üç farklı kategori bulunuyor. Bu üç kategori, cihazın sunduğu güvenlik seviyesi, antivirüs yazılımının ne kadar sorunsuz çalıştığı ve kullanıcılar tarafından ne ölçüde erişilebilir olduğu hakkında bilgi sunuyor.

Yayımlanan listede Google Play Protect’in aldığı puanlar kullanıcıların şaşırmasına neden oldu. Performans kategorisinden 6 (tam puan) alan Google Play Protect, koruma ve kullanılabilirlik kategorilerinden sıfır puan aldı. Play Protect, Google Play Store uygulama mağazası üzerinden indirilen uygulamaları otomatik olarak tarıyor. Böylece uygulamanın kötü amaçlı yazılım içerip içermediği denetleniyor fakat AV-TEST tarafından verilen puanlara baktığımızda söz konusu yazılımın koruma anlamında hiçbir işe yaramadığını görüyoruz.

AhnLab, Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G Data, Kaspersky, McAfee, NortonLifeLock, Protected.net ve Trend Micro isimli antivirüs yazılımları, koruma, performans ve kullanılabilirlik kategorilerinden 6 puan almayı başardı. F-Secure yazılımı, koruma kategorisinden 5.5, performans kategorisinden 6, kullanılabilirlik kategorisinden ise 5 puan aldı. Ikarus yazılımına ise koruma, performans ve kullanılabilirlik kategorilerinden sırasıyla 5.5, 6 ve 4 puan verilirken Line yazılımına ise 3.5, 6 ve 6 puan verildi.

Dijital güvenlik sağlayıcısı Avast, geçtiğimiz aylarda ygulama mağazası Play Store’da yer alan Minecraft uygulamalarına gizlenmiş kötü amaçlı yazılımlar konusunda kullanıcıları uyarmıştı. Avast tarafından paylaşılan bilgilere göre Minecraft için duvar kâğıtları, görünümü iyileştiren yenilikler ve fazlası sunan bir dizi kötü amaçlı yazılım Play Store’da her gün yüzlerce kez indiriliyor. Kaspersky ise Play Store’da Minecraft modları adı altında 20 farklı kötü amaçlı yazılımın yer aldığını duyurmuştu. Son zamanlarda ise sahte Cyberpunk 2077 mobil uygulaması tespit edildi.