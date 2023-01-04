Android'in iOS'ten Daha İyi Olmasının 10 Nedeni

Yıllardır popüler iki mobil işletim sistemi karşılaştırılıyor ve çoğu kişi, Android'in iOS'ten daha iyi olduğunu düşünüyor. Peki, Google'ın mobil işletim sistemi, hangi konularda Apple'ın işletim sisteminden daha iyi durumda? Konuya dair detaylar haberimizde.

Android'in iOS'ten Daha İyi Olmasının Nedenleri Neler?

İşlevsel Always-On Display (Her Zaman Açık Ekran)

Google Asistan

Bildirimler

Parmak izi okuyucusu

Daha hızlı şarj

USB-C

Daha uygun fiyat etiketi

Eklenti seçenekleri

Birtakım form faktörleri

Özelleştirme

9To5Google, Apple'ın kapalı ekosistemi yerine Google'ın popüler mobil işletim sisteminin tercih edilmesinin nedenlerini sıraladı. Paylaşılan liste ile beraber Android'in iOS'ten daha iyi olmaya devam ettiği konular belli oldu.

Android işletim sisteminde yer alan Always-On Display özelliğinin iOS'tekinden daha üstün olduğu belirtildi. Öte yandan Siri'nin temel bilgiler konusunda iyi olduğu fakat gelişmiş kontroller ve sorgular söz konusu olduğunda Google Asistan'ın hâlâ en iyi dijital asistan olduğu düşünülüyor.

Android'in daha üstün olduğu bir diğer konu ise hızlı şarj teknolojisidir. Bazı akıllı telefonlar 100W veya daha yüksek hızlı şarj sunuyor. Bu, cihazın 30 dakikadan daha kısa sürede şarj olmasını mümkün hâle getiriyor. Hatta kablosuz şarj teknolojisi tarafında da yüksek hızlı şarjlar sunuluyor.

Diğer konu ise bazı form faktörleridir. Android tarafında daha fazla seçenek vardır. Örneğin katlanabilir telefonlar, farklı ekran boyutları, sağlamlığa önem veren cihazlar, yüksek bataryaya sahip modeller ve dahası bulunuyor. Apple'da ise bu daha sınırlıdır.

9To5Google tarafından hazırlanan liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi işletim sistemi daha iyi bir kullanım sunuyor? Konu ile ilgli düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca iOS mi yoksa Android mi sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.