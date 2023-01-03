Standart iPhone 15 Modelinin Kamerası Belli Oldu!

Standart iPhone 14 modeli, diğer şikayetlerin yanı sıra bir önceki serideki 12MP kamera ile geldiği için biraz hayal kırıklığı yaratmıştı. Haitong Intl Tech Research'ten Jeff Pu tarafından hazırlanan bir rapora göre standart iPhone 15 modelinin ana kamerası 48MP olacak ve Apple, iPhone 15 serisi ile bu konuda devrim yaratacak.

Bu yenilik, standart telefonlara daha iyi yakınlaştırma yetenekleri kazandıracak ancak telefoto lensler daha pahalı modellere özel kalacağından (LiDAR gibi) hâlâ Pro model kadar iyi kamera özellikleri sunamayacak.

iPhone 15 Pro Max'in 3x tele lense ek olarak 6x periskop lense sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni Pro'ların 3nm Apple A17 işlemcilerine yükseltilmesi (ve 6GB'tan 8GB RAM'e atlaması) gerekirken, iPhone 15 ve 15 Plus sadece mevcut A16 işlemcilere geçecek.

Standart iPhone 15 Modeli 48MP Kamera ile Geliyor

AB düzenlemelerindeki yaklaşan değişikliğe uyum sağlamak için dört modelin de USB-C bağlantı noktalarına sahip olması bekleniyor ancak yine de aralarında bir fark olacak. Analist Ming-Chi Kuo sadece Pro modellerin USB 3.2 hızına sahip olacağını söylüyor (yani standart modeller şu anda tüm iPhone'larda olduğu gibi USB 2.0 ile sınırlı olacak).

Analist Jeff Pu son olarak Apple'ın iPhone 15 serisi için planladığı lansman tarihini açıkladı. Buna göre iPhone 15 serisi 23 Eylül'den itibaren mağazalarda olacak (en azından Apple'ın şu anda belirlediği hedef bu).

Peki sizin iPhone 15 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.