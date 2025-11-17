Android mi iOS mu? Hangisinin Size Daha Uygun Olduğunu Öğrenin

Android mi yoksa iOS mu? Kuşkusuz bu sorunun cevabını yeni bir telefon almak isteyen herkes arıyor. Ancak popülarite ve tend gibi seçenekleri bir kenara koyacak olursak hepimizin telefondan beklediği bazı önemli unsurlar var.

Kimimiz ayarlar, özgürlük, fiyat/performans gibi konulara odaklanırken, kimimiz için uzun ömür, stabilite ve ekosistem uyumu her şeyden daha önemli. Peki siz gerçekten hangi tarafa daha yakınsınız? Günlük kullanım alışkanlıkları, beklentiler, bütçe yaklaşımı ve cihaz deneyimi gibi pek çok kriter bu kararı etkiliyor.

Android ve iOS

Aşağıdaki test, tamamen gerçek kullanıcı davranışlarını temel alarak hazırlandı. Sorular ne yapay ne yüzeysel, hepsi Türkiye’de günlük telefon kullanımını yansıtan doğal senaryolardan oluşuyor. Cevaplarınız, sizi Android dünyasına mı yoksa iPhone tarafına mı daha yakın olduğunuzu net biçimde gösterecek. Hazırsanız başlayalım.