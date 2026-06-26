ChatGPT'nin Geliştiricisinin Yeni Modeline Hemen Erişemeyeceksiniz
Trump yönetimi, OpenAI'a yeni bir talepte bulundu. Şirket, bu talep dolayısıyla yeni yapay zeka modeli GPT-5.6'yı direkt herkese sunmayacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Trump yönetimi, OpenAI'dan GPT-5.6 modelini hemen piyasaya sürmemesini, kademeli olarak dağıtmasını talep etti. Bu talebin merkezinde güvenlik konusundaki endişeler yer alıyor.
- OpenAI CEO'su Sam Altman, çalışanlarına Trump yönetimi ile aynı fikirde olmasalar da onlarla çalışmak zorunda olduklarını söylediği belirtildi.
- ABD hükûmeti, kısa bir süre önce Anthropic'ten en gelişmiş yapay zeka modellerini ulusal güvenlik gerekçesiyle yabancı uyruklulara kapatılmasını istemişti. Anthropic ise bunu yapmanın teknik açıdan çok zor olması nedeniyle modelleri tamamen kullanımdan kaldırmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, yapay zeka şirketlerinin yakın zamanda daha kontrollü bir şekilde hareket etmesi için harekete geçti. Trump yönetimi, bu kapsamda ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın yakında kullanıma sunulması beklenen en güçlü yapay zeka modeli GPT-5.6'yı başta hemen piyasaya sürmemesini istedi.
Trump Yönetimi, GPT-5.6'nın Neden Geç Sunulması İstedi?
Trump yönetimi, OpenAI şirketinden GPT-5.6 modelini hemen piyasaya sürmek yerine kademeli olarak kullanıma açmasını talep etti. ABD hükûmetinin bu şekilde bir talepte bulunmasının arkasında yapay zeka modellerinin yetenekler bakımından beklenmedik bir noktaya ulaşması ve bu da hükûmet açısından ulusal güvenlik endişelerini beraberinde getiriyor.
Siber güvenlik ve kodlama gibi son derece önemli alanlarda gelişmiş yapay zeka modellerinin kötüye kullanımından endişesi olan yönetim, bu modellerdeki güvenlik tedbirlerinin aşılma ihtimaline karşı etkili adımlar atmasını bekliyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Anthropic'in gelişmiş yapay zeka modelleri Mythos ve Fable 5 için de yabancı uyruklu olan insanlara erişim engeli getirilmesini istemişti. Anthropic ise bunu yapmanın zor olması nedeniyle modelleri tamamen kullanımdan kaldırmıştı.
Trump yönetiminin bu adımları atmasının arkasındaki bir diğer sebep, hükûmetin hızla büyüyen yapay zeka sektöründe denetimlerin artırılmasının bir gereklilik olduğu üzerinde karar kılması. Hükûmet, şirketlerin bu kadar gelişmiş modelleri kontrolsüzce piyasaya sürmesini istemiyor. Bu tür hamlelerden doğabilecek felaketlere karşı endişeleri bulunuyor.
OpenAI, Trump Yönetiminin İsteğini Karşılamak Zorunda mı?
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Haziran 2026'nın başlarında yapay zekaya odaklanan bir kararname imzaladı. Kararnamenin kritik maddelerinden biri, yapay zeka şirketleri tarafından geliştirilen modellerin herkese açık şekilde sunulmadan en fazla 30 gün önce hükûmetin incelemesine sunulmasının talep edilmesini içeriyor.
Kararnamede gönüllülük esası ön plana çıkarıldı. Yani OpenAI gibi şirketlere bu tür taleplerde bulunulabilir ancak bunların hukuki açıdan bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Ama OpenAI'ın böyle bir talebi uygulamama ihtimali yok. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın çalışanlarına aynı fikirde olmasalar da Trump yönetimi ile çalışılması gerektiğini belirtti ki bunun arkasında çok önemli sebepler yer alıyor.
Daha önce de belirttiğimiz üzere OpenAI'ın en büyük rakiplerinden Anthropic, en gelişmiş modellerini kullanımdan kaldırmak zorunda kaldırdı. ChatGPT'nin geliştiricisinin elinde çok yeni bir örnek var. Anthropic'in yaşadığı durumu kendi de yaşamak zorunda kalabilir. Bu yüzden OpenAI, Trump yönetiminin talebine mutlaka uyacaktır.
Claude'ın Geliştiricisi, Alibaba'yı Suçladı: Bizden Kopyaladılar
Claude'ın geliştiricisi Anthropic, Çin merkezli şirketlerden Alibaba'ya yönelik ciddi bir suçlama yöneltti. İşte bu suçlamaya dair detaylar!
Editörün Yorumu
OpenAI'ın herkese açık sunduğu ilk yapay zeka modellerini hatırlıyorum. Gelinen noktada baştaki modeller ile uzaktan yakından bir alakası kalmadığını söyleyebilirim. Şu an kullanıma açık modeller zaten çok gelişmiş durumda fakat GPT-5.6, öncekileri aratmayacak gelişmişlikte olacak. Bunun kötüye kullanımının çok ciddi sonuçları olabilir. O yüzden direkt sunulması yerine kademeli dağıtım daha mantıklı.