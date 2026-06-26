GTA 6'nın Oynanış Özellikleri Ortaya Çıktı! NPC, Sosyal Medya ve Dahası

GTA 6'nın ne kadar fiyat etiketine sahip olacağı uzun bir süreden beri merak ediliyordu. Ön siparişlerin başlamasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Brezilyalı bir perakendecinin ürün sayfasında oyunla ilgili geliştirici Rockstar Games tarafından paylaşılmayan bazı önemli detaylara yer verildi. Bu sayede oyuncular da kendilerini hangi özelliklerin beklediği hakkında bilgi edindi.

GTA 6'da Hangi Özellikler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Grand Theft Auto VI'da (GTA 6) şimdiye kadar görülmemiş bir NPC (Oyuncu Olmayyan Karakter) sistemi olacak. Sokaktaki sıradan insanlar olarak karşımıza çıkacak NPC'lerin her birinin kendine ait günlük rutinleri ve işleri bulunacak. Dahası, haritada gezerken tıpkı Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi rastgele gelişen olaylarla karşı karşıya kalacağız.

Oyunda Grand Theft Auto V'te olduğu gibi bir akıllı telefona sahip olacaksınız. Bu telefon üzerinden sosyal medyaya da erişebileceksiniz. Sosyal medyanın oynanış üzerinde büyük etkisi olduğunu göreceğiz. Telefonda tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi viral yani herkesin konuştuğu videoları seyredebilecek, influencer takip edebileceğiz.

Oyundaki bazı yan görevleri sosyal medya gönderilerindeki çeşitli paylaşımlardan elde ettiğimiz ipuçları sayesinde gerçekleştireceğiz. Bu arada oyunda dinamik hava durumu sistemi elbette bulunacak ama önceki oyunlardaki gibi sadece görsel etkisi olmayacak. Bununla birlikte oynanışı da doğrudan etkileyecek. Yağmurlu ya da fırtınalı havalarda araçların sürüş dinamikleri ve kontrolü de değişikli gösterecek. Her ne kadar ürün sayfasında yer verilmese de önceki sızıntılara göre hava durumu, NPC'lerin ses tonlarına bile yansıyacak. Rockstar Games'in bunun için aynı replikleri birçok farklı tonda kaydettirdiği öne sürüldü.

GTA 6'nın Kaç Tane Sürümü Var?

Grand Theft Auto VI'nın iki farklı sürümü mevcut. Bunlardan biri standart, diğeri ise Ultimate. İkisi arasında fiyat farkı söz konusu. Ultimate sürümünü alanlar, bazı avantajlara sahip olacak. Bunların arasında GTA Vice City dönemine götüren '95 Grotti Cheetah adlı hızlı bir spor araba, büyük arazi aracı '67 Vapid Dominator Buggy, ekipmanları ve eşyaları saklayabileceğiniz bir garaj olan Paradise Garage, özel görevler, özel atölye ve mağazalara erişim imkânı ve çok daha fazlası bulunuyor.

GTA 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın fiyatı hangi sürümü almak istediğinize göre değişiklik gösteriyor. Oyunun standart sürümü için 3 bin 999 TL, Ultimate versiyonu içinse 4 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Yani iki sürüm arasında 1000 TL'lik bir fark bulunuyor. İkinciyi istiyor ama bütçenizi zorladığını düşünüyorsanız GTA 6'nın Ultimate sürümünü 500 TL indirimle alma yöntemine göz atmak isteyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Ürün sayfasında yer alan bilgiler, daha önce paylaşılan sızıntılara biraz daha açıklık getiriyor. Karşılaştırma yapacak olursak önceki sızıntılarla büyük ölçüde uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Ben de birçok kişi gibi Grand Theft Auto VI'da sosyal medyanın çok büyük öneme sahip olacağını düşünüyorum. Benzer şekilde NPC'ler de GTA 5'e kıyasla bir hayli gelişmiş olacaktır. Tabii, bunların oyunu tekrar oynanabilir hâle getirip getirmeyeceğini öğrenmek için GTA 6'nın 19 Kasım 2026'daki çıkışını beklememiz gerekecek.