Çok Güçlü Oyun Tableti Geliyor! 24 GB RAM ve OLED Ekranı Var

Oyun tabletleri arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun batarya kapasitesi, şarj hızı ve işlemcisi belli oldu. Tablet yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Mobil cihaz, bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Tablet ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Tablette ters şarj özelliği de bulunacak. Bu özellik sayesinde tablet ile telefon veya kulaklık gibi cihazlar şarj edilebilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, önceki modelden biraz daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu işlemci, kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact ve Wuthering Waves'i ortalama 60 FPS'te, battle royale türündeki PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemcinin OnePlus 15, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. İşlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1504 x 2400 piksel

1504 x 2400 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Soğutma Sistemi: Aktif Soğutma Fanı

Aktif Soğutma Fanı RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB

12 GB / 16 GB / 24 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8300 mAh

8300 mAh Şarj Hızı: 80W

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro, 30 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber tabletin özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci, 24 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro, geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılmıştı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tabletin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic Gaming Tablet 3 Pro için 4 bin 199 yuan (28 bin 798TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 4 bin 300 yuan (29 bin 490 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre tabletin vergili fiyatı 35 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak RedMagic Gaming Tablet 5 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip Genshin Impact ve Wuthering Waves'i bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.