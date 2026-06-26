120Hz AMOLED Ekranlı Nothing Phone 4b Yolda! Özellikleri Sızdırıldı

Nothing, Phone 4b isimli yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Phone 4b'nin özellikleri açıklığa kavuştu. Telefon yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. 8 GB RAM'e sahip mobil cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Nothing Phone 4b'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve ikinci kamera

50 MP ana kamera ve ikinci kamera Batarya: 5.400 mAh

Nothing Phone 4b'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nothing'in yeni telefonu 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Nothing Phone 4a'da 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4.500 nit parlaklık mevcut.

Phone 4a'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4.500 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

Nothing Phone 4b'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Phone 4b gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 87 FPS çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci, 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemcinin Realme 14 dahil olmak üzere birçok cihazda da yer aldığını belirtelim. Serinin önceki modeli Phone 4a'da ise Snapdragon 7s Gen 4 tercih edilmişti.

Nothing Phone 4b'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera bulunacak. Karşılaştırma yapamk gerekirse Phone 4a'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamear, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonun ön kamerası 32 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Nothing Phone 4b'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Phone 4b, 5.400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Phone 4a'da 5.080 mAh batarya kapasitesi ve 50W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni model, 50W veya üzeri bir şarj hızını destekleyebilir.

Nothing Phone 4b Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4b, 7 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonun siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Phone 4a, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4b Türkiye'de Satılacak mı?

Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Phone 3a Pro, Phone 3, Phone 4a ve Phone 4a Pro dahil olmak üzere Nothing'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söy lemek mümkün.

Nothing Phone 4b'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4a'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b, 28 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın hem siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi hem de çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hıız da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca telefonun PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.