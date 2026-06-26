2027 Hyundai Elantra Tanıtıldı: İşte Tasarımı ve Özellikleri

Hyundai, bugün kapılarını açan Busan Otomobil Fuarı'nda yeni Elantra modelini görücüye çıkardı. Kore'de Avante adı ile satılan model, tasarımı ile mevcut modelden tamaman ayrılıyor. Yenilenen tasarımı ile markanın yeni yüzü ve teknolojilerine kavuşan model, iç mekanda da adeta kabuk değiştirmiş.

2027 Hyundai Elantra'nın Tasarımı Nasıl?

Sekinci nesli ile karşımıza çıkan Hyundai Elantra, 'Çelik Sanatı' olarak adlandırılan köşeli tasarım felsefesini benimsiyor. Artık Hyundai markasının imzası hâline gelen ön bölümdeki ince LED aydınlatma grubu, aynı kalınlıktaki ön ızgara ile bütünleşiyor. Bu aydınlatma elemanlarına dik olarak konumlandırılan diğer LED elemanlarla ise marka 'H' harfini tamamlıyor.

Bu bölümün hemen altında ince bir hava girişine yer veren marka, aracın uzun ve kısa farlarını da ince LED gündüz farlarının altında konumlandırmış. Yan taraftan baktığımızda ise aracın köşeli ve geniş çamurlukları oldukça dikkat çekiyor. Elantra, bu kaslı çamurlukların içini ise 18 inç boyutunda jantlara sahip lastiklerle dolduruyor. Kalın C sütunun arkasında yer verilen küçük cam da yine araca farklı bir hava kazandırıyor.

Arka bölümde de köşeli tasarım devam ediyor. Aracın birbirine doğru uzanan ince LED stop lambaları bizlere ön bölümü hatırlattı. Yeni Elantra'nın her iki ucunda kullanılan dikey LED şeritlerle yine 'H' harfi burada da oluşturulmuş. Bu bölümün üstünde bagaj kapağına entegre spoyler yer alıyor. Aşağıya doğru indiğimizde ise adeta arka tamponu kaplayan difüzör bizleri karşılıyor. Yeni model spoyler ve difüzör detayları ile oldukça sportif bir görüntü çiziyor.

Yeni Hyundai Elantra'nın Boyutları Ne Kadar?

Hyundai, sekizinci nesil Elantra'nın boyutları konusunda oldukça cömert davranmış. Koreli üretici, yeni modellerinin neredeyse D segment sedan boyutlarına ulaştığını belirtiyor. Selefine göre 55 mm daha uzun olarak tasarlanan modelin uzunluğu 4.765 mm olarak açıklandı. Artan uzunluk aracın aks mesafesine de olumlu yansımış. Elantra'nın 30 mm artan aks mesafesinin 2.750 mm'ye ulaştığını görüyoruz. Yeni model bu sayede daha geniş bir iç mekan sunacak.

Aracın genişliği de bu boyut artışından nasibini almış görünüyor. Yenilenen modelin genişliği 30 mm artarak 1.855 mm'ye ulaşıyor. Elantra'nın yüksekliği de 10 mm artarak 1.425 mm olarak ölçülüyor. Yeni model artan yüksekli ve düz tavan çizgisinin de etkisi ile daha geniş bir baş mesafesi de vadediyor.

Yeni Hyundai Elantra'nın İç Mekanında Neler Değişti?

Hyundai Elantra'nın dışında olduğu gibi iç mekan da baştan yaratılmış. Yeni modelde Android tabanlı Pleos bilgi-eğlence sistemi standart olarak 12,9 inçlik dokunmatik ekranla sunuluyor. Müşteriler bu ekranı istedikleri takdirde 14,6 inçlik türevi ile değiştirebilecek. Bu büyük ekrana rağmen, Hyundai Elantra fiziksel tuşlardan da vazgeçmemiş görünüyor. Ekranın altındaki ses ve klima tuşları görmek bizleri memnun etti.

Baş-üstü ekran göstergesi kıvamındaki ince dijital gösterge paneli sürücünün tam karşısında yer alıyor. Direksiyondaki Hyundai logosunun da tıpkı diğer modellerde olduğu gibi kaldırıldığını görüyoruz. Koreli üretici onun yerine mors alfabesinde H anlamına gelen dört noktaya geçiş yapıyor. Aracın vites seçicisi de direksiyon arkasına taşınarak bu sayede orta konsolda daha fazla alan açılmış. Hyundai bu bölüme iki farklı kablosuz şarj alanı yerleştirmiş.

2027 Hyundai Elantra'nın Motor Seçenekleri Ne Olacak?

Hyundai, yeni Elantra'yı ilk etapta iki farklı motor seçeneği ile sunmayı planlıyor. Yeni model giriş seviyesinde 150 beygir güç sunan 2,0 litrelik atmosferik motorla sunulacak. 1,6 litrelik hibrit destekli motor seçeneği ise artık 159 beygir güce sahip. Hibrit motor, şirketin yeni rejeneratif fren sistemi ve Stay moduna da ev sahipliği yapacak. Stay Mode özelliği araç çalışmıyorken bilgi-eğlence ve klimanın bataryadan enerji çekmesini sağlıyor.

Diğer yandan N modelleri ile gündemden düşmeyen Hyunda'nin yeni nesil Elantra için de bazı planları mevcut. Yeni model, önümüzdeki dönemde 2,5 litrelik turbo beslemeli bir motora sahip beklenen model, performanslı sedan otomobil pazarına hareket getirebilir. Böyle güçlü bir motor, aracın sportif tasarımına da çok yakışacaktır.

Yeni Hyundai Elantra Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Yeni Hyundai Elantra, Avante adıyla yılın üçüncü çeyreğinde Güney Kore'de satışa sunulacak. Yeni modelin küresel satışlarının ise 2027 yılında başlaması planlanıyor. Ülkemizde mevcut Elantra modelini sunmayan Hyundai'nin yeni nesilde nasıl bir yol izleyeceğini ise henüz bilmiyoruz. Ancak 1,6 litrelik hibrit motorlu Elantra ülkemiz için oldukça uygun görünüyor.

Editörün Yorumu

Sekizinci nesil Hyundai Elantra, tasarımı ile oldukça güzel görünüyor. Sedan modellerin unutulmaya başlandığı bugünlerde Hyundai'nin Elantra'dan vazgeçmemiş olması oldukça önemli. Yeni modelin satışa sunulduğu takdirde ülkemizde de çokça sevileceğini düşünüyorum. Honda Civic'in de ülkemizi terk etmesi ile azalan sedan seçenekleri arasında yeni Elantra, Hyundai için büyük bir fırsat olabilir. Agresif bir fiyat ile ülkemize giriş yaparsa yeni Hyundai Elantra çok yüksek satış rakamlarına ulaşabilr.