Android Uygulamaları Neden Çöktü? Google Açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda System WebView merkezli sorunlar nedeni ile yüzlerce Android uygulaması, en azından kısa bir süre için ulaşılamaz hale gelmişti. Peki ama Android uygulamaları neden çöktü? Google, milyonlarca kişinin merak ettiği sorunun cevabını açıkladı.

Android Uygulamalarının Çökme Nedeni Belli Oldu!

Google tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda geçtiğimiz ay yaşanan sorun, Chrome & WebView sistemlerindeki deney ve yapılandırma teknolojisindeki bir hatadan ötürü ortaya çıktı. Bu hata, WebView kullanan uygulamalarda bir çeşit istikrarsızlığa yol açtı ve sonucunda tekrar ve tekrar çökmeye başladılar.

Şirket, bu tür bir sorunun bir daha ortaya çıkmaması adına gerekli önlemlerin alındığını belirtirken, olası bir sorun durumunda da 'Güvenli Mod' yapılandırmalarının devreye gireceğini açıkladı. Yani önümüzdeki yıllarda aynı sebepten kaynaklanan başka bir hata ile karşılaşmamız pek de olası gözükmüyor.

Neler Yaşanmıştı?

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan sorun, dünya genelindeki milyonlarca kullanıcıyı aktif olarak etkilemişti. Kullanıcılar 'Gmail Sürekli Çöküyor' ve 'Facebook Sürekli Çöküyor' benzeri hata mesajları alırken, bu mesajlara 'MSA Durduruldu' hatası eşlik ediyordu.

Şirket, yaşanan sorunun ardından 89.0.4389.105 yapılandırma numarası ile yeni bir güncelleme yayınladı ve sorunun kaynağını kökten çözerek kullanıcıların rahat bir nefes almasını sağladı. Öte taraftan bazı kullanıcıların otomatik güncelleme ayarları açık olmadığı için, sorunu bir süre daha deneyimledikleri ortaya çıktı.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? 'MSA Durduruldu' hatasını yaşadınız mı ve sorun ne kadar süre boyunca devam etti? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.