Android System WebView 90.0.4430.91 sürümü sayesinde mobil cihazınız uygulamaların içerisinden web içeriklerini görüntüleyebilecektir.

Yiğit Ekim Demir - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android System WebView uygulaması, Android mobil cihaz kullanıcılarının telefon ve tabletlerinde genelde sistemle birlikte gelen varsayılan uygulamalardan bir tanesi ancak Google bu uygulamayı artık Google Play üzerinden ayrı olarak yayınlıyor ve bu sayede sistem güncellemesi beklemeden güncellenebilmesine olanak tanıyor. Android System WebView 90.0.4430.91 sürümü ise son günlerde yaşanan uygulama çökme sorununu ortadan kaldırıyor.

Android System WebView İndir

WebView'in en temel işlevi, Android uygulamalarını kullanırken, web sitelerini görüntülemek için dış bir web tarayıcıya geçişe gerek bırakmaması. Yani kullandığınız uygulamanın içerisinden bir web içeriği açıldığında, bu içerik direkt olarak uygulamanın içerisinde görüntüleniyor ve Chrome, Firefox, Opera gibi mobil tarayıcıları açmanın bir gereği kalmıyor.

WebView şimdilik sadece Android 5.0 Lollipop işletim sistemli cihazlarda yer alıyor ve bu nedenle daha önceki Android sürümlerini kullananlar maalesef bu güzel özellikten faydalanamıyorlar. Uygulama normalde otomatik olarak Android cihazınıza yüklenmeli ancak henüz tüm cihazlar için yayınlanmadığından dolayı isterseniz indirme butonumuzu kullanarak manuel olarak erişebilir ve sayfa telefonunuz için açıldıysa yükleyebilirsiniz. Eğer desteklenmediğine dair bir uyarı alırsanız henüz sizin mobil cihazınız için açık olmadığı anlamına geliyor ve bir süre daha beklemeniz gerekecektir.

Uygulama içerisinde yer alan test ve tarama hızı bölümü ise cihazınızın web tarama performansının ne düzeyde olduğunu belli bir puan üzerinden oranlıyor.

Android WebView 90.0.4430.91 Sürümü Ne İşe Yarıyor?

Akıllı telefonlarda uygulamaların kullanılabilmesi için kritik olan Android System WebView, çalışmayı durduğu zaman uygulamalarınızın bir kısmı çalışmamaya başlıyor. Özellikle en güncel sürümü kurduysanız, bu problemi yaşayabilirsiniz.

Bunun çözümü ise 90.0.4430.91 sürümünü indirmek ve bu sürümle telefonunuzu kullanmaya devam etmek.