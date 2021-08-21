Angelina Jolie Afganistan İçin Instagram Hesabı Açtı

Angelina Jolie Instagram hesabı açarak Afganistan'daki genç kızlara ve kadınlara yardım edeceğini söyledi. Bir günden daha kısa sürede 5 milyon takipçiyi geçen ünlü oyuncu, "Afganistan'daki genç bir kızdan bana gönderilen bir mektup." diyerek ilk paylaşımını yaptı.

Angelina Jolie'nin sosyal medyada yapacağı bir şey varsa, o da platform sayesinde farkındalığı yaymak ve krizdekilere yardım etmek için Instagram'ı kullanmaktır.

Dünyanın en popüler aktrislerinden birisi olan Angelina Jolie geçtiğimiz Cuma günü Instagram'a katıldı ve ilk gönderisinde Afganistan'daki genç bir kızdan aldığını söylediği mektubu paylaştı.

Angelina Jolie Instagram hesabı 5 milyon takipçiyi geçti

Jolie paylaşımının açıklamasında ise, "Şu anda Afganistan halkı sosyal medyada iletişim kurma ve kendilerini özgürce ifade etme yeteneklerini kaybediyor. Bu yüzden, dünyanın dört bir yanında temel insan hakları için savaşanların hikayelerini ve seslerini paylaşmak için Instagram'a geldim." dedi.

Jolie'ye mektup gönderen Afgan kız, Taliban'ın geri dönmesinin okula gitmesine engel olacağından korktuğunu "yine hepimiz hapse atıldık" şeklinde belirtti.

Yakında çıkacak olan Marvel filmi "The Eternals"da rol alan Jolie, 11 Eylül saldırılarından birkaç hafta önce Afganistan'da Taliban yönetiminden kaçan mültecilerle tanıştığı zamanını anlattı.

"11 Eylül'den iki hafta önce Afganistan sınırındaydım ve burada Taliban'dan kaçan Afgan mültecilerle karşılaştım. Bu yirmi yıl önceydi. Afganların ülkelerini saran korku ve belirsizlikten bir kez daha yerinden edilmelerini izlemek mide bulandırıcı. Bu kadar zaman ve para harcamak, kan dökmek ve sırf bu noktaya gelmek için can kaybetmek, anlaşılması neredeyse imkansız bir başarısızlıktır. Kendini adamış diğer insanlar gibi ben de geri dönmeyeceğim. Yardım etmenin yollarını aramaya devam edeceğim ve umarım bana katılırsın."

Geçen hafta Taliban savaşçıları Afganistan'ın başkentine yürüdü ve ABD'nin ülkeyi terörizme karşı işgal etmesinden yirmi yıl sonra, Afgan hükümetinin çöküşünün sinyalini verdi.. Başkent Taliban tarafından ele geçirilirken, sivil vatandaşlar ise ülkeden çılgınca kaçmaya çalışırken havaalanındaki durum daha da kötüleşmişti.

Akademi Ödüllü aktrisin Instagram sayfası hızla bir milyonun üzerinde takipçi topladı ve ilk gönderisi bir saatten kısa sürede 25.000'den fazla beğeni aldı. Angelina Jolie'nin Instagram hesabı şu an itibarıyla 5.3 milyon takipçiye sahip, ancak kısa süre içerisinde 10 milyon takipçiye ulaşacağına inanılıyor.