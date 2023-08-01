Euphoria Dizisinin Aktörü Angus Cloud Hayatını Kaybetti

HBO'nun Euphoria dizisindeki "Fez" rolüyle tanınan yetenekli aktör Angus Cloud, 25 yaşında hayata veda etti.

Aile üzücü haberi doğruladı ve Angus'un yakın zamanda babasını kaybetmesinin ardından ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Ölüm Nedeni Henüz Açıklanmadı

Aile, bu trajik olayın başkalarına sorunlarıyla tek başlarına sessizce yüzleşmek zorunda olmadıklarını hatırlatmasını umuyor. Angus Cloud'un kesin ölüm nedeni açıklanmadı ve People dergisi onun Oakland, Kaliforniya'daki aile evinde vefat ettiğini bildirdi.

HBO, Angus'un son derece yetenekli bir aktör ve hem HBO hem de Euphoria topluluklarının değerli bir üyesi olduğunu belirterek, kayıptan duydukları üzüntüyü dile getirdi. Angus, Euphoria'daki rolünden önce Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi sanatçılar için çeşitli filmlerde ve müzik videolarında yer almıştı.

Hayranları ve meslektaşları bu parlak yeteneği kaybetmenin yasını tuttuklarını belirtirken, eğlence sektörüne yaptığı katkılardan dolayı onu sevgiyle andıklarına değiniyor.