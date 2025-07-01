Marka Uyarıyor: Bu Powebank'leri Kullanmak Sakıncalı Olabilir!

Günlük yaşamda büyük kolaylık sağlayan powerbank cihazları, zaman zaman güvenlik açısından hemen hemen her bataryalı cihaz gibi ciddi güvenlik ve sağlık riskleri oluşturabiliyor. Bu duruma son örnek, başarılı şarj ürünleriyle tanınan Anker markasından geldi. Şirket, geçtiğimiz ay birkaç powerbank modelinin risk taşıdığını duyurmuştu.

Kısa bir süre önce ise Anker'den küresel çapta tüm kullanıcıları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Şirket, potansiyel tehlike barındıran modeller için geniş kapsamlı bir geri çağırma programı başlattığını duyurdu. Türkiye’de de yaygın şekilde kullanılan Anker ürünleri arasında bulunan iki model için de geri çağırma süreci resmen başlatıldı.

Riskli Powebank'ler Gönüllü Şekilde Toplanıyor

Anker, kısa süre önce yaptığı açıklamada, dünya genelinde satılan bazı powerbank modellerinde lityum-iyon batarya hücrelerinden kaynaklı güvenlik sorunları tespit edildiğini duyurdu. Şirket, bataryaların belirli bir tedarikçiden temin edildiğini ve bazı partilerde aşırı ısınma, erime veya yangın riski taşıdığını belirtti.

Bu kapsamda Anker, gönüllü bir geri çağırma programı başlatarak 5 farklı powerbank modelini toplama kararı aldı:

Anker Power Bank (Modeller: A1257, A1647)

Anker MagGo Power Bank (Model: A1652)

Anker Zolo Power Bank (Modeller: A1681, A1689)

Anker Türkiye ise bu programı ülkemize taşıyarak iki model için kullanıcıların talebine bağlı olarak gönüllü geri çağırma sürecini başlattı. "Battery Safety Program" (Pil Güvenlik Programı) adı verilen uygulama kapsamındaki modeller şunlar:

A1647 – Anker Powerbank (20.000 mAh, 22.5W, Dahili USB-C kablolu)

A1681 – Anker Zolo Powerbank (20.000 mAh, 30W, USB-C + Lightning kablolu)

Model numarasını öğrenmek için cihazınızın arka veya yan yüzündeki etiketi kontrol edebilirsiniz. Eğer yukarıdaki modellerden birine sahipseniz, Anker’in resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulunarak iade sürecini başlatabilirsiniz.

Anker Kullanıcılara 2 Farklı İade Seçeneği Sunuyor

Anker, geri çağırılan ürünler için kullanıcılara iki farklı seçenek sunuyor:

Hediye kuponu: Ürün değerine ek olarak 200 TL tutarında bir ek kupon verilecek.

Para iadesi: Kullanıcılara, ürünün faturadaki tutarı ya da ortalama piyasa satış fiyatı üzerinden iade yapılacak.

Her ne kadar sorunun düşük olasılıkla risk barındırdığı söylense de, güvenliğiniz için ilgili modelleri kullanmayı bırakıp iade sürecini başlatmanız büyük önem taşıyor.