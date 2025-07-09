Hem Küpe Hem Kulaklık: Sıra Dışı Tasarımlı Anker Soundcore AeroClip Türkiye'de

Anker'in ses cihazları ile ünlenen alt markası Soundcore, geleneksel kulak içi kulaklıklara konforlu bir alternatif sunan yeni modeli Soundcore AeroClip'i Türkiye'de satışa sundu. Açık kulak tasarımı ve minimalist formuyla hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren yeni cihaz, gerek halka küpesine benzer tasarımı gerekse üstün ses özellikleri ile şimdiden birçok kişinin ilgisini çekti.

Yeni Soundcore AeroClip, söz konusu tasarımı sayesinde kulağın içine girmeden dış kısmına sabitlenerek uzun süreli ve rahat bir kullanım vaat ediyor. Özellikle kulak kanalına baskıdan rahatsız olanlar için önemli bir çözüm sunan cihaz, ergonomiyi ön planda tutarak günlük hayattan spora, iş yaşamından açık hava aktivitelerine kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor. İşte detaylar!

Anker Soundcore AeroClip Özellikleri

IPX4 seviyesinde suya karşı dayanıklılık sunan AeroClip, ter ve hafif yağmura karşı koruma sağlayarak spor salonunda veya açık havada sorunsuz bir kullanım sunuyor. Bu dayanıklılık özelliği, aktif yaşam tarzına sahip kullanıcılar için cihazı daha cazip bir seçenek haline getiriyor. Özellikle koşu veya yürüyüş sırasında kulaktan düşmeden sabit kalması, ürünün ergonomik tasarımının bir başka artısı.

Batarya performansı açısından da AeroClip oldukça güçlü. Tek şarjla 8 saate kadar kesintisiz kullanım imkanı sunan cihaz, şarj kutusuyla birlikte toplamda 32 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Bu uzun pil ömrü sayesinde kullanıcılar gün boyunca şarj endişesi yaşamadan kulaklıklarını kullanabiliyor. Şarj kutusunun kolay taşınabilirliği de ürünü günlük yaşamda daha pratik kılıyor.

AeroClip'in en dikkat çekici teknik özelliklerinden biri, dört adet yapay zeka destekli mikrofonla donatılmış olması. Bu mikrofonlar, çevresel gürültüleri etkili bir şekilde filtreleyerek kullanıcıların net ses iletimi yapmasını sağlıyor. Bu sayede, hem telefon görüşmelerinde hem de sesli asistan komutlarında daha yüksek doğruluk elde ediliyor.

Cihazın sahip olduğu 12 mm dinamik sürücüleri ise ses kalitesinde belirgin bir fark yaratıyor. Dengeli bir frekans dağılımı sunan bu sürücüler, hem bas hem de tizlerde temiz ve detaylı bir performans sunarak müzik dinleme deneyimini zenginleştiriyor. Kendi segmentinde güçlü bir ses yüksekliği performansı da sunan AeroClip, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

Kulaklık üzerindeki tam yüzey dokunmatik kontrol paneli, ses seviyesini ayarlama, çağrıları yanıtlama veya parçalar arasında geçiş yapma gibi işlemleri fiziksel tuşlara ihtiyaç duymadan, kolayca gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar, bu kontrol sistemini Soundcore mobil uygulaması üzerinden kişiselleştirerek kullanım esnekliğini artırabiliyor.

Bluetooth 5.4 bağlantı standardını kullanan AeroClip, cihazlarla hızlı ve stabil bir eşleşme sağlıyor. Düşük gecikme süresi sayesinde video izlerken veya oyun oynarken senkronizasyon sorunu yaşanmıyor. Ayrıca, çoklu cihaz desteği sayesinde farklı cihazlar arasında kolayca geçiş yapmak mümkün oluyor; bu da hem iş hem de eğlence kullanımı için önemli bir avantaj sağlıyor.

Mikrofonlar: Dört adet AI (yapay zeka) destekli mikrofon

Dört adet AI (yapay zeka) destekli mikrofon Gürültü Engelleme: Gelişmiş gürültü engelleme algoritmaları, ANC

Gelişmiş gürültü engelleme algoritmaları, ANC Sürücüler: 12 mm dinamik sürücüler

12 mm dinamik sürücüler Kontrol: Tam yüzey dokunmatik kontrol

Tam yüzey dokunmatik kontrol Dayanıklılık: IPX4 sertifikası (terleme ve hafif yağmura karşı koruma)

IPX4 sertifikası (terleme ve hafif yağmura karşı koruma) Pil Ömrü: tek şarjda 8 saat, şarj kutusu ile toplamda 32 saate kadar kullanım süresi

tek şarjda 8 saat, şarj kutusu ile toplamda 32 saate kadar kullanım süresi Bağlantı: Bluetooth 5.4

Anker Soundcore AeroClip Fiyatı

Soundcore AeroClip; siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Cihazın Türkiye'deki fiyatı ise 2.999 TL.

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