Dürüm Parasına Gürültü Engelleme Özellikli Kulaklık Tanıtıldı!

vivo, akıllı telefon ve tablet yelpazesini sürekli genişletiyorken teknolojik aksesuarlar kataloğunu da giderek büyütüyor. Kısa süre önce ana vatanı Çin'de vivo X Fold 5 katlanabilir telefon ve vivo Watch 5 akıllı saatini duyuran şirket, TWS Air 3 Pro kablosuz kulaklığını da tüketicilerin karşısına çıkardı. Cihaz, bütçe dostu olmasıyla dikkat çekmeyi başardı. İşte vivo TWS Air 3 Pro özellikleri ve fiyatı!

vivo TWS Air 3 Pro Özellikleri

vivo’nun yeni kablosuz kulaklığı TWS Air 3 Pro, hafif yapısı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Her bir kulaklık yalnızca 3.8 gram ağırlığında. Renk seçenekleri arasında Yıldız Siyahı ve Canlı Beyaz bulunuyor. Yarı kulak içi tasarıma sahip model, hava akışını sağlayan delikleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda konfor sunuyor.

50 dB’ye kadar çok modlu aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip kulaklık, ortam sesini algılayarak gerektiğinde otomatik olarak ANC’yi devreye sokuyor. Çağrılar için üçlü mikrofon sistemi bulunurken, rüzgar gürültüsünü azaltan özel bir kanal sayesinde daha net ses iletimi sağlanıyor. Markanın açıklamasına göre bu sistem arka plan gürültüsünün yüzde 94’e kadarını engelleyebiliyor.

Ses kalitesi tarafında ise 12mm sürücüler kullanılıyor. Bass, vokal ve tiz olmak üzere üç farklı ses modu bulunuyor. DeepX 3.0 ses iyileştirme teknolojisi ve uzamsal ses desteği de mevcut. Bluetooth 6.0 bağlantısıyla gelen kulaklık, tek şarjla 9.5 saate kadar kullanım sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 47 saate çıkarken, uzun pil ömrüne sahip versiyonda bu süre 52 saate kadar ulaşıyor. Ayrıca 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saate kadar kullanılabildiğini de belirtelim.

vivo TWS Air 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ağırlık: 3.8 gram,

3.8 gram, Renk Seçenekleri: Yıldız Siyahi, Canlı Beyaz,

Yıldız Siyahi, Canlı Beyaz, Gürültü Engelleme: 50 dB çok modlu aktif gürültü engelleme, üçlü mikrofon sistemi ve rüzgar gürültüsü azaltıcı,

50 dB çok modlu aktif gürültü engelleme, üçlü mikrofon sistemi ve rüzgar gürültüsü azaltıcı, Ses: 12mm dinamik sürücüler, DeepX 3.0 ses iyileştirme teknolojisi, uzamsal ses desteği ve üç farklı ses modu (bass, vokal, tiz),

12mm dinamik sürücüler, DeepX 3.0 ses iyileştirme teknolojisi, uzamsal ses desteği ve üç farklı ses modu (bass, vokal, tiz), Bağlantı: Bluetooth 6.0 desteği, 44ms düşük gecikme süresi, aynı anda iki cihaza bağlı kalabilme

Bluetooth 6.0 desteği, 44ms düşük gecikme süresi, aynı anda iki cihaza bağlı kalabilme Pil Ömrü Her bir kulaklık: 9.5 saat, Şarj Kutusu: Standart versiyon 47 saat, üst versiyon 52 saat, 10 dakikalık şarjla 3 saatlik kullanım,

Diğer Özellikler: IP54 toz ve su direnci, gerçek zamanlı vokal geri bildirimi (karaoke modu), sesli asistan desteği, çağrı uyarıları ve Vivo Earphones uygulaması ile akıllı konum takibi.

vivo TWS Air 3 Pro Fiyatı

vivo TWS Air 3 Pro (47 saat pil ömrü): 199 Çin yuanı (28 dolar)

199 Çin yuanı (28 dolar) vivo TWS Air 3 Pro (52 saat pil ömrü): 229 Çin yuanı (32 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Kulaklığın özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.