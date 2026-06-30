Her Gün Dışarıda Olanları Pil Ömrüyle Memnun Eden Kulaklık Türkiye'de

Anker, 2026 yılının Mart ayında düzenlenen MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) kulak üstü kulaklık modeli Soundcore Spacer 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Space One modelinin yerini alan bu cihaz, aradan geçen birkaç ayın ardından Türkiye'de de satışa sunuldu. Bununla birlikte merak edilen Türkiye fiyatı gibi detaylar da belli oldu.

Anker Soundcore Spacer 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Anker Soundcore Spacer 2'nin Türkiye fiyatı, 9 bin TL (tam olarak 8.998,99 TL) olarak belirlendi. Hatırlatmak gerekirse cihaz, yurt dışında 129.99 dolar (6 bin 65 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Aradaki fark, cihazı Türkiye'ye getirmek için harcanan tutardan kaynaklı.

Anker Soundcore Spacer 2'nin Özellikleri Neler?

Aktif Gürültü Önleme (ANC): Mevcut (4 aşamalı düşük frekanslı gürültü engelleme sistemi)

Mevcut (4 aşamalı düşük frekanslı gürültü engelleme sistemi) Sürücü: 40 mm çift katmanlı diyafram sürücüleri

40 mm çift katmanlı diyafram sürücüleri Ses Teknolojisi: Kablolu modda Hi-Res Audio, kablosuz modda LDAC desteği

Kablolu modda Hi-Res Audio, kablosuz modda LDAC desteği Pil Ömrü (ANC Açık): 50 saate kadar

50 saate kadar Pil Ömrü (ANC Kapalı): 70 saate kadar

70 saate kadar Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım

5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım Şarj Girişi: USB Type-C

USB Type-C Bluetooth Versiyonu: 6.1

6.1 Kulaklık Tipi: Kulak üstü

Kulak üstü Suya & Tere Dayanıklılık: Var (Su geçirmez değil, sadece belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

Var (Su geçirmez değil, sadece belirli bir dereceye kadar dayanıklı) Mikrofon: Var

Var Renk Seçenekleri: Yeşil, siyah ve beyaz

Anker Soundcore Spacer 2'de Gürültü Engelleme Var mı?

Anker Soundcore Spacer 2'de aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde düşük frekanslı sesler engelleniyor. Siz çalışırken arkada bir klima uğultusu olduğunu varsayalım. Cihaz, bunun gibi sabit sesleri engellemekte başarılı bir performans sergiliyor. Üstelik dört aşamalı bir sistem mevcut.

Bu sistem, bulunduğunuz ortamı analiz edip gürültü engelleme seviyesini de ona göre belirliyor. Örneğin kütüphane gibi çok sessiz bir ortamda çalışacaksınız. Etraf sessiz olduğu için cihaz ileri seviye gürültü engellemeye ihtiyaç duymayacak ve en düşük seviyede çalışacaktır. Bu da pil tüketimi açısından önemli bir avantaj.

Anker Soundcore Spacer 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklığın en önemli artılarından biri, uzun pil ömrü sağlaması. Aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde bile 50 saate kadar pil ömrü elde ediyorsunuz. Bu özellik kullanılmadığı takdirde daha az güç tüketileceği için pil ömrü de 70 saate kadar ulaşıyor. Öte yandan cihazı 5 dakikalık şarj ile 4 saat boyunca kullanma olanağına sahip oluyorsunuz.

Anker Soundcore Spacer 2 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Yeni kulaklık, 40 mm'lik çift katmanlı diyafram sürücüleri ile geliyor. Sürücü boyutunun yüksek olması sayesinde baslar kulağa daha güçlü gelecektir. Öte yandan kablosuz modda da LDAC desteği sayesinde kayıpsız ses elde edeceksinizdir. Müzik dinleme uygulamaları üzerinden sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken zengin bir ses deneyimine kavuşacaksınızdır.

Editörün Yorumu

Anker Soundcore Spacer 2, MWC'de en çok dikkatimi çeken ürünlerden biri olmuştu. Özellikle dört aşamalı gürültü engelleme sistemi ile gelmesi sayesinde pil tüketimi açısından oldukça verimli olacağını söyleyebilirim. Gerekmediğinde düşük seviyede gürültü engelleyerek gereksiz şarj gitmesine sebep olmayacaktır. Öte yandan pil ömrünün de ciddi bir avantaj olduğunu belirtmeliyim. ANC açıkken bile 50 saate kadar kullanım süresine sahip olabiliyorsunuz. Özellikle günün büyük kısmını dışarıda geçirenler için önemli bir artı olduğu kanaatindeyim.