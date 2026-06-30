Her Gün Dışarıda Olanları Pil Ömrüyle Memnun Eden Kulaklık Türkiye'de
Anker Soundcore Spacer 2, tanıtılmasından birkaç ay sonra Türkiye'de satışa sunuldu. Gerek gürültü engelleme gerek pil ömrüyle geniş kitleye hitap ediyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Anker Soundcore Spacer 2, Türkiye'de 8.998,99 TL fiyatla satışa sunuldu. Yuvarlamak gerekirse 9 bin TL ödeyerek kulaklığa sahip olunabiliyor.
- Kulaklık, dört aşamalı gürültü engelleme sistemi ile geliyor. Klima uğultusu ve benzeri düşük frekanslı gürültüleri etkili şekilde bastırabilen cihaz, kütüphane gibi çok yüksek seviyede bir gürültü engellemeye gerek olmayan ortamlarda da daha az gürültü engellemeye odaklanarak daha az şarj gitmesini sağlıyor.
- Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği kullanılmıyorken 70 saate kadar, kullanılıyorken 50 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Anker, 2026 yılının Mart ayında düzenlenen MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) kulak üstü kulaklık modeli Soundcore Spacer 2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Space One modelinin yerini alan bu cihaz, aradan geçen birkaç ayın ardından Türkiye'de de satışa sunuldu. Bununla birlikte merak edilen Türkiye fiyatı gibi detaylar da belli oldu.
Anker Soundcore Spacer 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?
Anker Soundcore Spacer 2'nin Türkiye fiyatı, 9 bin TL (tam olarak 8.998,99 TL) olarak belirlendi. Hatırlatmak gerekirse cihaz, yurt dışında 129.99 dolar (6 bin 65 TL) fiyat etiketi ile satışa sunulmuştu. Aradaki fark, cihazı Türkiye'ye getirmek için harcanan tutardan kaynaklı.
Anker Soundcore Spacer 2'nin Özellikleri Neler?
- Aktif Gürültü Önleme (ANC): Mevcut (4 aşamalı düşük frekanslı gürültü engelleme sistemi)
- Sürücü: 40 mm çift katmanlı diyafram sürücüleri
- Ses Teknolojisi: Kablolu modda Hi-Res Audio, kablosuz modda LDAC desteği
- Pil Ömrü (ANC Açık): 50 saate kadar
- Pil Ömrü (ANC Kapalı): 70 saate kadar
- Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 4 saat kullanım
- Şarj Girişi: USB Type-C
- Bluetooth Versiyonu: 6.1
- Kulaklık Tipi: Kulak üstü
- Suya & Tere Dayanıklılık: Var (Su geçirmez değil, sadece belirli bir dereceye kadar dayanıklı)
- Mikrofon: Var
- Renk Seçenekleri: Yeşil, siyah ve beyaz
Anker Soundcore Spacer 2'de Gürültü Engelleme Var mı?
Anker Soundcore Spacer 2'de aktif gürültü engelleme özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde düşük frekanslı sesler engelleniyor. Siz çalışırken arkada bir klima uğultusu olduğunu varsayalım. Cihaz, bunun gibi sabit sesleri engellemekte başarılı bir performans sergiliyor. Üstelik dört aşamalı bir sistem mevcut.
Bu sistem, bulunduğunuz ortamı analiz edip gürültü engelleme seviyesini de ona göre belirliyor. Örneğin kütüphane gibi çok sessiz bir ortamda çalışacaksınız. Etraf sessiz olduğu için cihaz ileri seviye gürültü engellemeye ihtiyaç duymayacak ve en düşük seviyede çalışacaktır. Bu da pil tüketimi açısından önemli bir avantaj.
Anker Soundcore Spacer 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?
Kulaklığın en önemli artılarından biri, uzun pil ömrü sağlaması. Aktif gürültü engelleme özelliği etkinleştirildiğinde bile 50 saate kadar pil ömrü elde ediyorsunuz. Bu özellik kullanılmadığı takdirde daha az güç tüketileceği için pil ömrü de 70 saate kadar ulaşıyor. Öte yandan cihazı 5 dakikalık şarj ile 4 saat boyunca kullanma olanağına sahip oluyorsunuz.
Anker Soundcore Spacer 2 Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?
Yeni kulaklık, 40 mm'lik çift katmanlı diyafram sürücüleri ile geliyor. Sürücü boyutunun yüksek olması sayesinde baslar kulağa daha güçlü gelecektir. Öte yandan kablosuz modda da LDAC desteği sayesinde kayıpsız ses elde edeceksinizdir. Müzik dinleme uygulamaları üzerinden sevdiğiniz bir şarkıyı dinlerken zengin bir ses deneyimine kavuşacaksınızdır.
50 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Kayıpsız Ses Sunuyor
Moondrop Edge 2 tanıtıldı. Yeni kulaklık, 50 saate varan kullanım süresi, kaliteli malzeme ve kayıpsız ses gibi avantajlarla kullanıcıları karşılıyor.
Editörün Yorumu
Anker Soundcore Spacer 2, MWC'de en çok dikkatimi çeken ürünlerden biri olmuştu. Özellikle dört aşamalı gürültü engelleme sistemi ile gelmesi sayesinde pil tüketimi açısından oldukça verimli olacağını söyleyebilirim. Gerekmediğinde düşük seviyede gürültü engelleyerek gereksiz şarj gitmesine sebep olmayacaktır. Öte yandan pil ömrünün de ciddi bir avantaj olduğunu belirtmeliyim. ANC açıkken bile 50 saate kadar kullanım süresine sahip olabiliyorsunuz. Özellikle günün büyük kısmını dışarıda geçirenler için önemli bir artı olduğu kanaatindeyim.