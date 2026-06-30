BMW X5 Tanıtım Öncesi Yüzünü Gösterdi!

BMW, yeni nesil G65 kasa kodlu X5 modelinin tanıtımına hazırlanıyor. Alman üretici, tanıtıma kısa süre kala yeni X5'in ön bölümünün görselini Instagram üzerinden paylaştı. Yapılan paylaşım ile yeni nesil SUV modelin ön yüzünü gözler önüne seren BMW, iddialı açıklamalarda da bulundu.

Yeni BMW X5 Nasıl Bir Tasarıma Sahip Olacak?

Yeni nesil BMW X5, markanın Neu Klasse tasarım felsefesinin son örneği olacak. Paylaşılan görsel ile tasarımı ortaya çıkan yeni model, kardeşi iX3'ün izinden gidiyor. Ortada markanın 1980'lerdeki modellerindekine benzer şekilde ince böbrek ızgaralara sahip olan araçta, aydınlatma elemanları yan taraflara doğru taşınmış.

Yeni modelde BMW iX3'ten farklı olarak 'X' formlu LED ışık imzası yer alıyor. 'X' şeklindeki LED farlar ile oldukça farklı görünen yeni nesil BMW X5, bu anlamda muhtemelen BMW'nin diğer SUV modellerine de öncülük edecek. Paylışılan görsel aracın diğer detayları konusunda ise maalesef fazla bir bilgi sunmuyor.

G65 BMW X5 Hangi Motor Seçenekleri ile Sunulacak?

BMW, yeni SUV modelini oldukça geniş bir motor yelpazesi ile satışa sunacak. Yeni model ilk etapta sunulduğu pazara bağlı olarak benzinli ya da dizel motorun yanı sıra şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile karşımıza çıkacak. İlerleyen dönemde ise BMW X5'in elektrikli ve hidrojenli versiyonlarının da yollara çıkması bekleniyor.

Uzun yıllardır test edilen hidrojenli versiyon, bu anlamda BMW için de yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Hidrojenle çalışan BMW X5'in göstereceği olası başarının ardından Bavyeralı üretici, bu güç ünitesini ilerleyen dönemde diğer modellerine de aktaracaktır. Şirket böylece elektrikli motorlara da bir alternatif oluşturmak istiyor.

Yeni BMW X5 Ne Kadar Ağır Olacak?

Son gelen bilgilere göre yeni BMW X5'İn elektrikli versiyonu şimdiye kadarki en ağır BMW olacak. Yapılan iddialar yeni modelin yaklaşık olarak 2.812 kilogram ağırlığında olacağını ortaya koyuyor. BMW M5'in oldukça tartışılan 2.510 kilogramlık ağırlığını düşündüğümüzde yeni modelin oldukça ciddi bir ağırlık ile karşımıza çıkacağını söylemek mümkün.

Örnek vermek gerekirse BMW XM ve i7 gibi modeller yaklaşık olarak 2.720 kilogram ağırlığı ile markanın en ağır modelleri konumundaydılar. Yeni modelin bu değerin bile üzerine çıkması tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor. Umarız BMW yeni X5'in ağırlığını gizleyecek motor ve süspansiyon sistemlerini de beraberinde getiriyordur.

Editörün Yorumu

BMW X5, çok yakın zamanda karşımıza yeni tasarımı ile çıkacak. Retro tasarım ögeleri taşıyan yeni BMW X5'in nasıl görüneceğini tahmin etmek için iX3'e bakmak faydalı olabilir. Tasarım çizgisi de oldukça değişse de 'ya sev ya nefret et' tasarım anlayışından vazgeçmeyen BMW, bakalım X5 ile nasıl bir iş başaracak.

BMW X5'in birçok farklı motorla satışa sunulacak olması yeni model için oldukça büyük bir avantaj. Yeni modelin özellikle hidrojenle çalışan versiyonunu merakla bekliyorum. Diğer yandan elektrikli versiyonun 2.800 kilogramı aşan ağırlığı büyük bir soru işaretini de beraberinde getiriyor. Bakalım BMW bu kiloları gizlemek için X5'te neler sunacak?