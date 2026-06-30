Renault 5 Daha Güçlü Motora ve Daha Uzun Menzile Kavuşuyor!

Renault 5 sahip olduğu özellikler ve tasarımı ile elektrikli otomobil pazarında sevilen küçük otomobiller arasında yer alıyor. Fransız üretici, daha verimli elektrikli motorlar ve yeni batarya teknolojisi ile elektrikli modelinin iddiasını bir kat daha artırmaya hazırlanıyor. Elektrikli model böylece daha güçlü motora ve daha uzun menzile sahip olacak.

Renault 5 Yeni Elektrikli Motoruna Ne Zaman Kavuşacak?

Renault'un Elektrikli Motor ve Batarya Geliştirme Müdürü Marianna Bataillon, markanın ikinci nesil elektrikli motorları üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. İnvertör ve redüksiyon dişli kutusuna odaklanan şirket böylece motorların verimliliğini ve performansını artırmayı hedefliyor. Bataillon yapılacak olan yeniliklerin 2026 yılının sonunda ya da 2027 yılının başında elektrikli otomobillerine aktarılacağını açıkladı.

Renault 5, şu anda iki farklı güç ve batarya seçeneği ile sunuluyor. Giriş seviyesinde 40 kWh batarya ve 120 beygir güce sahip olan araç 312 kilometre menzile sahip. Üst versiyonda ise 52 kWh'lık bataryaya 150 beygir gücündeki elektrik motoru eşlik ediyor. Bu versiyonun menzili 410 kilometre olarak açıklandı.

Renault 5'in Rakipleri Kaç Kilometre Menzil Sunuyor?

Fransız üretici elektrik motorlarında yapacağı güncellemeler ile hem maksimum gücü hem de menzili daha üst seviyelere çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket böylece 454 kilometre menzile sahip olacağı ifade edilen Volkswagen ID.Polo ve 440 kilometre menzile sahip Skoda Epiq gibi rakiplerine karşı da elini güçlü tutacak.

Renault Hangi Versiyonda LFP Batarya Kullanmaya Başlayacak?

Renault, elektrik motorundaki güncellemelerden bağımsız olarak batarya seçeneğinde de yeniliğe gidecek. LFP batarya teknolojisini gelecek modellerinde kullanmaya hazırlanan şirket, ilk hedef olarak ise giriş seviyesi versiyonları gösteriyor. Renault İngiltere Genel Müdürü Adam Wood, giriş seviyesi versiyonlarında bu bataryanın kullanılabileceğini açıkladı ancak batarya kapasiteleri konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

LFP bataryalar daha düşük maliyetleri, tam şarj olmaya uygun yapıları ve sunduğu daha yüksek termal güvenlik ile oldukça avantajlı bir yapıya sahip. Diğer yandan sundukları daha düşük enerji kapasitesi yüzünden aynı menzili sunmak için daha ağır bir pakete ihtiyaç duyabiliyorlar. Renault, giriş seviyesinin maliyetlerini düşürmesi beklenen yeni bataryalarının kapasitesi konusunda ise bir bilgi paylaşmadı. Ancak Fransız üretici, giriş versiyonunda en az mevcut miktarda menzil sunmak isteyecektir.

Editörün Yorumu

LFP bataryalar sundukları avantajlar ile markaların ilk tercihi olma yolunda ilerliyor. Togg dahil birçok üretici son dönemde LFP bataryalara yönelmiş durumda. Daha düşük maliyetleri ile avantaj sağlayan bu bataryaların düşük enerji kapasiteleri ise en büyük dezavantajları olarak öne çıkıyor.

Togg, LFP bataryaya geçip, menzili sabit tutmasına rağmen oldukça düşük bir ağırlık dezavantajı ile karşı karşıya kalmıştı. Renault da elektrikli otomobilinin giriş versiyonunda LFP bataryaya geçerek maliyetleri azaltıp, menzil seviyelerini de kolayca benzer seviyelerde tutabilir. Fransız üretici böylece elektrikli otomobil pazarında elini güçlendirecektir.