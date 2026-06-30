Nothing'in 120Hz Ekranlı Telefonu Yolda! Sıra Dışı Tasarıma Sahip

Nothing, Phone 4b isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Phone 4b'nin görüntüleri ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Sıra dışı tasarıma sahip Android telefon, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Nothing Phone 4b'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Nothing Phone 4b'nin arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Kameraların sağ tarafında ise bir adet LED flaş ve Glyph Bar bulunacak. Glyph Bar, ekrana bakmaya gerek kalmadan telefondaki bazı bilgilere kolayca ulaşılabilmesine imkân tanıyor.

Glyph Bar, telefona mesaj geldiğinde yanıp sönüyor. Bu arada söz konusu özellik, bataryanın doluluk oranını da gösteriyor. Böylece telefonu şarja taktıktan sonra şarj seviyesini görmek için de ekrana bakmaya gerek kalmıyor. Serinin diğer modeli Nothing Phone 4a'da da Glyph Bar özelliği mevcut. Phone 4a'nın arka yüzeyinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alıyor. Cihazın yan tarafında güç ve ses butonları bulunuyor.

Nothing Phone 4b'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Phone 4b, siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Nothing Phone 4a'da pembe, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Phone 4a Pro'da ise pembe, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Nothing Phone 4b'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Nothing Phone 4b'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Nothing'in yeni telefonu 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu arada Phone 4a'da 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1.600 nit parlaklık mevcut. Buna göre yeni modelde de 1.600 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesine imkân tanıyor.

Nothing Phone 4b'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 71 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 87 FPS çalıştırıyor. Yani telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

İşlemcide 2.3 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemcinin Realme 14 dahil olmak üzere birçok mobil cihazda da yer aldığını belirtelim. Phone 4a'da ise Snapdragon 7s Gen 4 tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları çalıştırabiliyor.

Nothing Phone 4b'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. İkinci kamera muhtemelen ultra geniş açılı olacaktır. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Phone 4a'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Nothing Phone 4b Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in yeni Android telefonu Phone 4b, 7 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Phone 4a, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Nothing Phone 4b Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Phone 3, Phone 3a Pro, Phone 4a ve Phone 4a Pro dahil olmak üzere Nothing'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Phone 4b'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Nothing Phone 4b'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4a'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 26 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Phone 4b, 28 bin TL civarında fiyat ile satılabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4b'nin tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon sadece tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacağını belirteyim. AMOLED ekran ise telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi.