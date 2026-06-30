iPhone 18e'nin Özellikleri Sızdı! Ekranı Hayal Kırıklığına Uğratabilir

Apple'ın yeni telefonu iPhone 18e'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18e'nin ekran özellikleri açıklığa kavuştu. Merakla beklenen telefon, serinin bir önceki modeliyle aynı yenileme hızına sahip olacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü bir ekran ile birlikte gelecek.

iPhone 18e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,12 inç

6,12 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

iPhone 18e, 6,12 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın bir saaniyede görüntüyü kaç kez yenilediğini ifade ediyor. Bir ekranın 60Hz olması, o ekranın bir saniyede 60 farklı kare gösterebildiği anlamına geliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu net bir şekilde hissediliyor. Dolayısıyla yenileme hızı, genel telefon kullanım deneyimini doğrudan etkiliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Super Retina XDR OLED ekranlarda her bir piksel kendi ışığını kendisi üretiyor. Yani LCD ekranlar gibi dev bir ışık paneliyle aydınlatılmıyor. OLED'de siyah bir renk gösterileceği zaman o bölgedeki pikseller kendilerini tamamen kapatıyor. Bu, siyahların tam anlamıyla siyah olarak gösterilmesini sağlıyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

Söz konusu ekranlar çok yüksek parlaklık seviyelerine çıkabiliyor. Örneğin iPhone 17e, 1.200 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. iPhone 17e göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde de 1.200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Super Retina XDR OLED ekrana sahip cihazlarda karanlık mod kullandığınızda veya siyah ağırlıklı bir duvar kağıdı ayarlandığında pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada iPhone 17e'de 6,1 inç ekran boyutu, 1170 x 2532 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı ve Ceramic Shield 2 ekran koruma teknolojisi mevcut.

Ceramic Shield 2, ekranın çizilmelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 16e'de 1170 x 2532 piksel çözünürlük, Super Retina XDR OLED ekran, 60Hz yneileme hızı ve 1.200 nit parlaklık tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni iPhone modeli, serinin önceki modelleriyle benzer bir ekran boyutuna sahip olacak.

iPhone 18e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18e'nin 2027 yılının ilkbahar mevsiminde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve Super Retina XDR OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17e, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi, iPhone 17e, iPhone 16e, iPhone Air ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

iPhone 18e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17e'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 18e'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önnüde bulundurulduğunda yeni telefon 63 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Super Retina XDR OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada iPhone 18e'de 60Hz yerine 120Hz yenileme hızı tercih edilse daha iyi olurdu. Böylece daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilebilirdi.