Şehir Kurma Oyunu Anno 1800 Ücretsiz Oluyor!

Anno 1800 ücretsiz olarak oynanabilir hâle gelecek. Peki, şehir kurma türünün en başarılı video oyunlarından biri olan Anno 1800 herhangi bir ücret ödenmeden nasıl indirilecek? Alınan karara dair detaylar haberimizde.

Piyasaya sürdüğü oyunlar sayesinde tüm dünyada tanınan Ubisoft, şehir kurma oyunları oynamaktan keyif alan oyuncuları sevindirecek bir duyuru yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Anno 1800 isimli video oyunu 16-23 Mart tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Anno 1800 Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Başarılı oyun ücretsiz hâle geldiğinde ister Epic Games Store'dan isterseniz Ubisoft Connect üzerinden indirebileceksiniz. Söz konusu yapımı PC'nin yanı sıra konsol üzerinden ücretsiz oynama imkânına da sahip olacaksınız.

Oyunu satın alma konusunda kararsız kaldıysanız oyunu belirtilen tarihler arasında herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Anno 1800 ayrıca şu anda Steam'de yüzde 75 oranında indirime girdi. Şehir kurma oyunu, bu indirim sonucunda 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü. Steam'deki kampanya 9 Mart'ta sona erecek.

Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Anno 1800 ilk olarak 2019 yılında Epic Games Store'a özel olarak piyasaya sürüldü fakat daha sonra Steam üzerinden de satışa sunuldu. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X / S sürümü ise 16 Mart tarihinde çıkacak.

Yakında kısa süreliğine ücretsiz hâle gelecek Anno 1800 hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.