Counter-Strike 2 Geliyor! Hem de Gelişmiş Source 2 Motoruyla

Tüm zamanların en sevilen FPS oyunlarından olan CS:GO, 2012 yılında geliştirilmiş Source 2 oyun motoruyla piyasaya sunulmuştu. Kısa süre içerisine büyük başarı yakalayan oyun, sürekli olarak geliştirildi. Ancak bu sefer yeni bir CS:GO güncellemesi değil, Counter-Strike 2 geliyor!

Geçtiğimiz yıllarda NVIDIA güncellemeleri içerisinde "csgos2" isiml bir dosyanın yer alması, birçok kişiye Counter-Strike 2'nin geliyor olabileceğini düşündürdü. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Counter-Strike 2'nin beta versiyonu yakın zamanda duyurulacak.

Counter-Strike 2, 2023 Nisan'da Beta Sürecine Girecek

Büyük bir gizlilik içerisinde oyunun çalışmalarını yürüten Valve, iddialara göre yakın zamanda bir beta sürümüyle oyuncuların karşısına çıkacak. 1 Nisan'da yayınlanması beklenen Counter-Strike 2 beta versiyonu ile birlikte oyunu ilk defa deneme şansına erişeceğiz.

Geliştirilmiş ve güncellenmiş Source 2 oyun motoruyla hazırlanan oyun, son yıllarda Riot Games gibi yeni firmaların da adım attığı çevrim için FPS türüne yeni bir soluk getirecek.

Beta süreciyle birlikte toplamda 128 sunucunun açılması bekleniyor. Oyunun profesyonel FPS oyuncuları tarafından çoktan Valve'ın genel merkezinde test edildiği belirtiliyor.

Şimdilik oyunun CS:GO'nun yerini alıp almayacağı belirsiz. Öte yandan bazı duyumcular, yeni bir Counter-Strike 2 oyunu yerine geliştirilmiş Source 2 oyun motoruna sahip CS: GO güncellemesinin yapılacağını belirtiyor. Valve, Overwatch 2'nin yaşadığı sorunlar sonrasında böyle bir karar alarak marka değerini korumak istemiş olabilir.