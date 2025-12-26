Bu Batarya Elektrikli Arabalardaki Menzil Sorunu Ortadan Kaldıracak

Trafikteki elektrikli araba sayısı her geçen gün artıyor. Ancak pek çok insan hala bu teknolojiye karşı temkinli. Bu durumun arkasında iki temel neden var. İlki, elektrikli arabaların şarj süresinin benzin doldurmaya kıyasla çok daha uzun olması. Diğeri ise menzillerinin hala kısa olması. Güney Koreli bilim insanlarının son çalışması ise bu sorunlardan birini ortadan kaldırıyor.

Elektrikli Arabalarda Menzili İkiye Katlayan Anotsuz Batarya Geliştirildi

Güney Koreli araştırmacılar, elektrikli araç bataryalarının enerji yoğunluğunu batarya boyutunu artırmadan neredeyse iki katına çıkaran yeni bir teknoloji geliştirdi. Projedeki bilim insanları, bu projeye "anotsuz" batarya teknolojisi adı verdi.

Mevcut elektrikli araçlarda kullanılan lityum iyon bataryalar yaklaşık 650 Wh/L enerji yoğunluğuna sahipken, geliştirilen bu yeni batarya aynı hacim içerisinde 1.270 Wh/L enerji yoğunluğuna ulaşabiliyor.

Normal bataryalarda lityum, grafit denen sünger gibi bir malzemede saklanıyor. Ancak grafit ağır ve yer kaplıyor. Yeni tasarımda ise grafit tamamen çıkarılmış durumda. Bunun yerine batarya şarj olurken, lityum direkt bakır yüzeye yapışıyor.

Bunu bir metalin altın kaplanması gibi düşünebilirsiniz. Böylece bataryanın şarj tutması sağlanırken grafitten tasarruf edilen alanda daha fazla enerji depolanabiliyor. Aslında bu yeni bir yöntem değil. Kullanılmama nedeni ise tutarsızlık ve bunun getirdiği riskler.

Bilim insanları bu risklere karşı iki farklı güvenlik önlemi geliştirdi. Bunlardan ilki lityum iyonları için yol gösterici görevi görecek gümüş etkenli bir madde. Bu madde adeta bir yatak görevi görüyor ve yüzey bozulmadan lityum yerleşiyor.

Diğeri ise bataryanın yüzeyinde bir kabuk görevi görecek olan bir kaplama. Söz konusu kaplama yüzeyde oluşmaması gereken biz bozukluğun oluşmasını engelliyor ve "diken" adı verilen anomalinin oluşarak yangin riskine dönüşmesini engelliyor.

Bilim insanları, bu yöntem ile geliştirilen bataryaların 100 şarj döngüsünden sonra bile kapasitesinin önemli bir kısmını koruduğunu söylüyor. Ticari kullanım ise şu an için belirsiz. Güvenlik önlemlerinin ne kadar başarılı olacağına bağlı olarak testler önümüzdeki yıllarda başlayabilir.

Merak ettiğimiz bir diğer konu ise bu bataryaların akıllı telefonlar gibi küçük elektronikler için uygun olup olmadığı. Teorik olarak bu konuda herhangi bir problem olmasa da şimdilik bu konu hakkında bir çalışma yok.