25 Yıllık Ford Efsanesi İçin Yolun Sonu! Sevilen Aracın Üretimi Durdu

Ford'un en çok satan modellerinden biri olan Escape'in üretimine son verildi. Son otomobillerin fabrikadan çıkmasının ardından bir devir daha kapandı. Ford bayilerinden ise bu alınan kararla ilgili bazı endişeleri bulunuyor. Piyasadan bütçe dostu seçeneklerden birinin daha eksilmesinin uzun vadeli etkileri olabilir.

Ford Escape'in Üretimi Sonlandırıldı

Ford Escape'in üretimine Louisville fabrikasında son çıkan modellerin ardından son verildi. İlk olarak 2000 yılında yollara çıkan bu model, sürücülere büyük bir konfor sunarak geniş kitleler tarafından benimsenmişti. Yıllar içinde pek çok değişime uğrayan otomobil, büyük satış miktarına ulaşarak otomobil devinin en gözde araçlarından biri hâline gelmişti.

Şirket, Ford Escape'in üretimden kaldırılmasının yol açtığı boşluğu farklı modellerle doldurmayı planlıyor. Bu modellerin Bronco Sport ve Maverick olacağı belirtiliyor. Bu arada fabrika, 2027 yılında üretimine geçilmesi beklenen yeni bir elektrikli pickup modeli için de 2 milyar dolarlık bir yenilemeden geçmeye başlıyor.

Bu durum, Ford bayilerini endişelendirdi. Escape gibi bütçe dostu bir fiyat etiketiyle satışa sunulan modelin üretimden kaldırılmasının müşterilerin rakip markalara yönelmesine neden olabileceği yönünde bir görüşün hâkim olduğunu söylemek mümkün. Hatta bazıları için Escape, daha pahalı modele geçişte bir köprü görevi görüyordu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit şehrindeki bir bayi sahibi, Escape'in yeni müşterileri markaya çeken bir otomobil olduğunu, bunun ileride daha pahalı otomobiller satın almalarını sağladığını belirtti. Bunun yokluğunun ise marka sadakati bakımından olumsuz etkisi olacağını ileri sürdü. Marka ise Bronco Sports ile Maverick modellerinin yeterli olacağını düşünüyor. 2030 yılına kadar piyasaya sürmeyi planladığı beş yeni uygun fiyatlı modelin de yolda olduğunu belirtmek gerekiyor.