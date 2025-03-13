Yapay Zeka Zor İş: Anthropic AI CEO'su Korkuyla Yaşıyor

Birkaç satırlık kod, 100 milyon dolar değerinde olabilir mi?

Yapay zeka artık bir teknoloji ürünü değil, ülkeler arası bir güç aracı. Öyle ki, ABD ve Çin gibi devler, yapay zeka yarışında üstünlük sağlamak için milyarlarca dolar harcıyor. Ancak geçtiğimiz sene gördük ki büyük bir yapay zeka devrimi için uçsuz bucaksız paralar harcamaya gerek yokmuş. Çinli DeepSeek bunun en kuvvetli örneğini bizlere sundu. Tabii bu durum epey şüpheliydi. OpenAI gibi dev şirketler bunu gerçekçi bulmadı—belki de bulmamakta haklıydılar.

Zira yapay zeka yarışı sadece inovasyonla değil, istihbarat savaşlarıyla da şekilleniyor.

Çin'in İstihbarat Saldırısı: Yapay Zeka Kodlarını Çalıyor

Anthropic CEO'su Dario Amodei, ABD ve Çin arasındaki yapay zeka rekabetinin ilginç bir noktaya evrildiğini söyledi. Çin'in endüstriyel casusluk konusundaki geçmişi biliniyor.

Daha evvel yarı iletken teknolojileri için de benzer suçlamalar yapılmıştı. Bununla da yetinmeyip ABD'den uçak teknolojisi çaldığı iddiaları gündeme gelmişti. Amodei'nin iddiası da dikkat çekici: Birkaç satırlık kod, 100 milyon dolar değerinde olabilir mi?

Aslında evet, olabilir.

Yapay zeka modellerinin gelişiminde hiperparametreler, eğitim süreçleri ve optimizasyon teknikleri çok kritik bir rol oynuyor. Eğer bir şirket, rakamları biraz bile değiştiren özel bir algoritma geliştirdiyse bu gerçekten milyonlarca dolar tasarruf sağlayabilir.

Google'ın PaLM ve Gemini modellerinin arkasındaki optimizasyonlar rakipleri için altın değerinde. OpenAI'ın GPT-4 modelinin nasıl eğitildiği büyük bir ticari sır. NVIDIA'nın AI çiplerini nasıl optimize ettiği ise büyük teknoloji firmaları için kritik bir bilgi. Casuslar, bu bilgiler için "birkaç satır kodu" ele geçirdiğinde şirketlerin sayısız yatırımı ve Ar-Ge'si boşa gider. O sebeple Amodei'nin korkuları çok da yersiz değil.

AI Laboratuvarları Daha İyi Korunmalı

Amodei, ABD hükümetine basit bir öneri sundu: Yapay zeka laboratuvarlarını daha iyi koruyun. Peki ABD bunu nasıl gerçekleştirebilir? Örneğin:

Yapay zeka şirketlerinin sistemleri daha sıkı denetleyerek Çin kaynaklı saldırılara karşı koruyabilir.

İstihbarat güçlerini devreye sokabilir—onlar da özel güvenlik programları geliştirebilir.

devreye sokabilir—onlar da özel güvenlik programları geliştirebilir. Çip ihracatı daha sıkı önlemlerle kısıtlanabilir. Şu an NVIDIA AI çipleri zaten kısıtlı olarak Çin'e satılıyor.

zaten kısıtlı olarak Çin'e satılıyor. Silikon Vadisi'nin güçlü şirketleriyle anlaşmalar yapabilir ve güvenlik protokolü geliştirebilirler.

Önümüzdeki yıllarda ABD'nin yapay zeka güvenliğine daha fazla yatırım yapması, Çin'in ise bu engelleri aşmak için yeni yöntemler geliştirmesi bekleniyor.