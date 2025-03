İddia: TurkNet'te Veri İhlali Yaşandı! Abonelerin Bilgileri Ele Geçirildi

Türkiye'nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet'e dair önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre TurkNet'te veri ihlali yaşandı. Bu ihlal ile birlikte abonelerin bilgileri ele geçirildi. Geri sayım başlatan bilgisayar korsanları, süre dolduğunda tüm veritabanını sızdıracaklarını öne sürdü.

Bilgisayar korsanları, bir hacker forumunda TurkNet'in veritabanını ele geçirdiğini iddia etti. Kanıt olarak 10 bin satırlık bilgi indirmeye sunuldu. Ele geçirilen bilgiler arasında abonelerin isimleri ve soyisimleri, abonelik tipi, abonelerin T.C. kimlik numaraları, kimlik seri numarası, abonelik tarifesi, abonelik adresi ve daha birçok bilgi bulunuyor.

🚨🇹🇷Alleged data breach of TurkNet with 2.8 Million rows of compromised information



The threat says this at the bottom of their post:



"knk we are not people to be messed with, I said we will never fall down, you did not believe you, I am saying it again, I will not leave any… pic.twitter.com/e41m8iK4By