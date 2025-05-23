Anthropic CEO'su: İnsanlar Yapay Zekadan Daha Çok Uyduruyor

San Francisco'da ilk defa "Code with Claude" adlı geliştirici etkinliğini düzenleyen Anthropic CEO'su Dario Amodei'den yapay zekalara dair ilginç bir açıklama geldi. Ona göre yapay zekanın bilgi uydurması, teknik adıyla "hallüsinasyon görmesi" halen bir sorun teşkil ediyor ancak gelişmeye asla engel değil.

Amodei bunun Genel Yapay Zeka'ya (AGI) ulaşmamızı engelleyen durumların arasında artık yer almadığını belirterek şöyle dedi:

AI modelleri insanlardan daha az uyduruyor ama daha ilginç şekillerde uyduruyor.

Mevcut AI Modelleri Temel Sorularda Bile Zorlanıyor

Bazı isimler ise tam tersini düşünüyor. Örneğin Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, mevcut modellerin halen çok fazla açık verdiğini ve temel soruları bile yanlış cevapladığını söyledi. Hatta ay başında Claude'un bir mahkeme dosyasındaki hatalı alıntıları nedeniyle Anthropic özür dilemek zorunda kalmıştı.

Yine de Amodei bu hataların yapay zekanın zekasına gölge düşürmediğini savunuyor. Hatta televizyon sunucularının, politikacıların ve sıradan insanların da sık sık hata yaptığını hatırlatarak "AI'ın hata yapması onu daha az zeki yapmaz" diyor. Ancak AI'ın yanlış bilgileri mutlak gerçek gibi sunma eğilimini de göz ardı etmiyor.

AGI İçin Tarih 2026

Anthropic'in yeni modeli Claude Opus 4 bu tartışmaların tam ortasında. Şirketin testlerine göre model sadece iyi bir yazılımcı değil, aynı zamanda kendi kendine yaptığı sohbetlerde bolca emoji kullanan "ruhsal" bir yapıya da sahip. En çok kullandığı emoji de kasırga emojisi (🌀). Çünkü kendine yönelttiği konuşmalarda sık sık bilinç, meditasyon ve varoluş gibi konulara dalıyor. Modelin ifadesiyle bu emoji, o anki ruh halini en iyi anlatan şeymiş.

Amodei, 2026 yılına kadar AGI'a ulaşılabileceğini düşünüyor. Hallüsinasyonlar olsa bile, ona göre AGI'ya ulaşmak hâlâ mümkün. Ancak bu tanım herkese göre değişebilir. Zira pek çok uzmana göre bir yapay zeka hâlâ yanlış bilgi sunuyorsa, AGI sayılması mümkün değil deniliyor.