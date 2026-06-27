Anthropic, OpenAI'ı Panikleten Model İçin Onay Aldı! Bir Şartı Var

OpenAI'dan ayrılan eski çalışanlar tarafından kurulan Anthropic, birkaç hafta önce yeni yapay zeka modeli Mythos 5'i kullanımdan kaldırmak zorunda kalmıştı. Şirket, bu modelleri yeniden kullanıcılarla buluşturmak için çalışılacağını ifade etmişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri), yapay zeka devine beklenen onayı verdi ama bunun şimdilik bir kısıtlaması bulunuyor.

Mythos 5 Neden Kullanımdan Kaldırıldı?

Claude'ın geliştiricisi Anthropic, Mythos 5'i aslında kendi isteği doğrultusunda değil, ABD hükûmetinin talebi doğrultusunda engellemişti. Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre hükûmet, bu gelişmiş yapay zeka modelinin kontrolsüz bir şekilde sunulmasını önlemek adına bir kısıtlama getirilmesini istedi.

Bu kısıtlama, modele yabancı uyruklu kişilerin erişmesini engellemeyi kapsıyordu. Sorun şu ki bu talebin uygulanması, Anthropic bünyesinde çalışanları bile etkiliyor. Elbette ki böyle bir isteği yerine getirmek teknik açıdan epey zor. Şirket de bu nedenle Mythos 5 modelini ve onun herkese açık sürümü Fable 5'i tamamen kaldırmayı tercih etti.

ABD hükûmetinden gelen bu adım aslında modelin sahip olduğu yeteneklerin kötü amaçlı kişiler tarafından kötüye kullanımına yönelik endişelerden kaynaklıydı. Jailbreak olarak da bilinen, modeli kandırarak her isteneni yaptırmaya odaklanan bir yöntemle Mythos 5'in sistemlere sızmak gibi amaçlarla kullanılabileceği ifade edilmişti.

Anthropic, Mythos 5'i Kimler İçin Yeniden Sunacak?

Anthropic, hükûmetten Mythos 5'i yeniden sunmak için gerekli izni aldı fakat yapay zeka modeli ilk başta herkese değil, sadece belirli bir kesimin erişimine açılacak. Yapay zeka devi tarafından paylaşılan bilgilere göre ilk etapta ABD merkezli büyük şirketler, önemli devlet kurumları ve daha birkaç güvenilir kuruluşa daha erişim imkânı sağlanacak.

Belirlenen kuruluşların haricinde kalanlar, bu modele erişememeye devam edecek. Yalnızca belirlenen kuruluşlar için sunulmasına izin verilmesinin arkasında bu modelin siber güvenlik konusunda kritik öneme sahip olması gibi sebeplerin yer aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca yeniden sunulmasından yeterli güvenlik tedbirlerine sahip olduğu konusunda karar alındığı anlaşılıyor.

Mythos 5 Ne Zaman Genel Kullanıma Açılacak?

Mythos 5'in yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması beklenmiyor. Zaten şirketin planlarında bu modeli sadece belirli kuruluşlara sunmak vardı. İleride ABD dışındaki şirketler için sunulmasına izin verilse bile yine sıradan kullanıcılar erişemeyecektir. Burada asıl odaklanılması gereken, bunun herkese açık sürümü olan Fable 5.

Anthropic şu an tamamen Fable 5'i yeniden herkesin kullanımına sunmaya odaklanmış durumda. Henüz bu konuda ne kadar ilerleme kaydedildiği hakkında bilgi paylaşılmadı ama Anthropic, görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Yani birkaç hafta da sürebilir, birkaç ay da sürebilir. Şirket, şu an sadece hükûmetten gelecek olan onayı bekliyor.

Editörün Yorumu

Anthropic tarafından geliştirilen yapay zeka modelleri Mythos 5 ve Fable 5, özellikle siber güvenlik ve yazılım konusunda inanılmaz bir performans sergiliyor. İlk sonuçlara baktığımda ben de diğer çoğu kişi gibi şaşırmıştım. Elbette ki yeniden kullanıma sunulmasını isterim ama güvenlik için bunun direkt olması yerine sürecin kontrollü şekilde yürütülmesini tercih ederim. Bana göre bu kadar gelişmiş modellerin doğrudan tüm dünyaya açılması doğru değil. O yüzden şirket dışından bir ekip tarafından denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.