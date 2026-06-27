Sizi Bir Ressam Yapacak Tablet Tanıtıldı! 10.200 mAh Bataryası Var

Motorola, Moto Pad 70 Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Snapdragon bir işlemci ile birlikte gelen model, çok yüksek yenileme hızı sağlıyor. Kutudan Moto Pen Pro kalemle birlikte çıkan tablet, yazılım tarafında ise çizimi görsele dönüştürme, sesi yazıya dökme ve daha birçok gelişmiş özellik sağlıyor.

Moto Pad 70 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç Ekran Tipi: LTPS IPS LCD

LTPS IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 2190 x 3504 piksel

2190 x 3504 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Maksimum Parlaklık: 800 nit

800 nit İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 8 GB LPDDR5X RAM

8 GB LPDDR5X RAM Depolama: 128 GB UFS 3.1 veya 256 GB UFS 4.0 (microSD desteği microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabilir)

128 GB UFS 3.1 veya 256 GB UFS 4.0 (microSD desteği microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabilir) İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 10.200 mAh

10.200 mAh Hızlı Şarj: 68W

68W Güvenlik: Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu

Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu Dayanıklılık: IP52 sertifikası

IP52 sertifikası Gelişmiş Özellikler: Çizim taslaklarını etkileyici görsellere dönüştürme, çözünürlük artırma, sesi yazıya dökme, yapay zeka destekli Moto Pen Pro, belgeler için özet ve çeviri

Moto Pad 70 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Motorola'nın yeni tableti Moto Pad 70 Pro, 2190 x 3504 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunan LTPS IPS LCD ekran teknolojisi ile geliyor ve 13 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Ekran boyutuna bakıldığında özellikle çoklu görevler için ideal olduğu görülüyor. Örneğin bir yandan çizim yaparken bir yandan yazı yazılabilir. IPS LCD ise çizim yapanlar için doğal ve gerçeğe yakın renkler sağlayacaktır.

Cihazın sunduğu yenileme hızı, özellikle tabletle beraber gelen Moto Pen Pro kalemi kullanırken gecikme süresini oldukça düşürecektir. Yani gerçek bir kâğıda yazılıyormuş gibi hissettirecektir. Ayrıca menüler arasında gezinirken ve benzeri eylemler gerçekleştirirken akıcı bir deneyim sunacaktır.

Moto Pad 70 Pro'nun İşlemcisi Nedir?

Tablet, Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, CarX Street gibi sistemi epey zorlayan grafiklere sahip bir oyunda bile 58 FPS almanıza olanak tanıyor. Öte yandan PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi popüler mobil oyunlarda ise 120 civarında FPS elde edebiliyorsunuz.

Moto Pad 70 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Cihaz, 10.200 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 68W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Kullanıcılar, yüksek kapasiteli batarya sayesinde prizin yanına çok sık gitmek zorunda kalmayacaktır. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde tabletin şarj olması da çok fazla zaman almayacaktır.

Moto Pad 70 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Moto Pad 70 Pro, üç farklı sürümle birlikte gelecek. 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 36 bin 999 rupi (18 bin 278 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 39 bin 999 rupi (19 bin 760 TL), klavye dahil 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı için 45 bin 999 rupi (22 bin 724 TL) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Türkiye'de satılması durumunda başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 35 bin TL'yi bulabilir.

Moto Pad 70 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola'nın şu an Türkiye'de Motorola Edge 70 ve Razr 60 akıllı telefon modelleri satılsa da tabletleri henüz satışta değil. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Moto Pad 70 Pro'nun da şimdilik Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette şunu da belirtmekte fayda var: Planlarda değişiklik olabilir ve marka, bu yeni tabletini de Türkiye'de satışa sunabilir.

Editörün Yorumu

Motorola'nın yeni tabletinin oldukça piyasaya sürüldüğü pazarlarda oldukça rağbet göreceğini düşünüyorum. Çok yüksek yenileme hızı, dev bataryası ve yazılım tarafında epey geniş bir özellik yelpazesi mevcut. Tüm bu avantajların geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacağı kanaatindeyim.