Samsung En Büyük Sorunu Çözdü: Galaxy Z Fold 8 Kullanıcıları Mutlu Edecek!

Samsung'un önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Z Fold 8'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bazı kullanıcılar katlanabilir telefonu lansman öncesinde test etme imkanı elde etti. Bu kapsamda ürünle ilgili gelen ilk yorumlar fazlasıyla umut verici.

Galaxy Z Fold 8'de Katlanma İzi Olmayacak mı?

Galaxy Z Fold 8'i erkenden test etme şansı bulan bir kaynak gerçekten sevindiren bazı detayları paylaştı. Buna göre Güney Koreli marka modeldeki katlanma izini gerçekten minimum seviyeye indirmeyi başarmış. Bilindiği üzere katlanabilir telefonların iç ekranlarında bir katlanma izi oluyor ve bu zamanla daha belirgin hale geliyor.

Bu durum doğal olarak kullanıcıları fazlasıyla rahatsız ediyor. Özellikle elinizi ekranın ortasına götürdüğünüzde bir çukur hissi veriyor. Aynı zamanda yan açılardan bakıldığında bu iz çok daha belli oluyor. Ancak geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 ile birlikte bu iz artık çok büyük bir sorun olmayacak. Zira kaynağa göre cihazın iç ekranı neredeyse düz bir ekranmış gibi bir his verecek.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Arka Kamera: ​50 megapiksel ana + 50 megapiksel ultra geniş açı

Ön Kamera: ​İki adet 10 megapiksel

Pil Kapasitesi: 4800 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 161,4 x 123,9 x 4,3 mm Kapalı halde: 161,4 x 82,2 x 9,8 mm



Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'un katlanabilir modelleri genellikl temmuz aylarında tanıtılıyor. Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 bu kapsamda geçen yılın temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Galaxy Z Fold 8'in de benzer şekilde temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Hatta iddialara göre şirket 22 Temmuz'da bir Galaxy UNPACKED etkinliği düzenleyerek yeni modellerini vitrine çıkaracak.

Bunun dışında Samsung ürün yelpazesinin çok büyük bir kısmını Türkiye'ye getiriyor. Bunlara katlanabilir telefonlar da dahil. Yani Galaxy Z Fold 8 de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkacak diyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar Galaxy Z Fold 8'in 1.999 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağı yönünde. Bu da güncel dolar kuruyla 93.060 TL seviyelerine denk geliyor. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil edersek 189.000 TL'ye karşılı geliyor. Ancak şirketin ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulayarak modeli daha düşük fiyatlarda satışa sunması da ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorum

Samsung bu yıl geniş ekranlı bir katlanabilir piyasaya sürecek olması bence çok önemli bir gelişme. Zira markanın böyle bir hamle yapması uzun zamandır bekleniyordu. Son inceleme raporları da cihazın miimum seviyede bir katlanma izine sahip olacağı şeklinde yorumlanabilir.