Yeni Nesil Öncesinde BMW'den X5'e Özel Veda!

BMW, yeni X5'in tanıtımına hazırlanırken mevcut nesile özel bir versiyonla veda ediyor. Sadece Japonya pazarı için sunulacak olan zengin donanımlı BMW X5 Final Edition sınırlı bir üretim adedine sahip olacak. Alman üretici ayrıca daha uygun fiyatlı X5 Original versiyonunu da tanıttı.

BMW X5 Final Edition'ın Özellikleri Neler?

BMW'nin 'G05' kasa koduna sahip dördüncü nesil X5 modeli çok yakında yenilenecek. G65 kasa kodlu yeni nesil BMW X5 öncesi sunulan özel versiyon, X5 xDrive40d modelini temel alıyor. M Sport Package Pro donanımı ile karşımıza çıkan model; Manhattan, Mineral White, Skyscraper Grey ve M Carbon Black olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

Final Edition'ın en dikkat çeken detaylarından biri ise hiç kuşkusuz 22 inçlik BMW Individual jantlar oldu. Orbit Grey adı verilen markanı özel gri rengine sahip detaylarla süslenen bu jantlara; panoramik cam tavan, karbon fiber detaylar ve Alcantara tavan döşemesi gibi premium donanımlar eşlik ediyor.

M Sport Package Pro donanımlarının getirisi olarak özel modelin dış bölümünde bolca parlak siyah detayla karşılaşıyoruz. Standart olarak sunulan kırmızı kaliperli M Sport fren sistemi, M Sport egzoz ve M logolu emniyet kemerleri de araçta sunulan diğer sportif detaylar arasında yer alıyor.

BMW X5 xDrive40d Teknik Özellikleri

Motor: 2.993 cc hafif hibrit dizel

Güç: 352 beygir

Tork: 700 Nm

Şanzıman: 8 ileri Steptronic

0-100 km/s hızlanma: 5,5 saniye

Maksimum hız: 245 km/s

BMW X5 Final Edition'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BMW, Japonya'da X5 Final Edition'ın fiyatını 13 milyon 980 bin Japon yeni (yaklaşık 4 milyon TL) olarak belirledi. Özel versiyonun ilk teslimatlarının gelecek ay başlanması bekleniyor. Öte yandan marka, aynı dönemde X5 Original isimli bir başka özel versiyonu da satışa açtı.

Bu versiyonda X5 xDrive40d modeli üzerinde yapılandırılmış olsa da daha düşük donanım seviyesi ile daha düşük bir fiyat etiketini de beraberinde getiriyor. Bavyeralı üretici X5 Original için 12 milyon 980 bin Japon yeni (yaklaşık 3,7 milyon TL) istiyor. Ülkemizde ise sadece M Sport paketi ile sunulan X5 xDrive40d modeli ise 17 milyon 750 bin TL'lik fiyat etiketine sahip.

Editörün Yorumu

BMW X5'in mevcut neslinin artık sonuna geldik. Alman üretici bir süredir testlerine devam ettiği G65 kasa kodlu yeni X5 modelini yakın zamanda tanıtacak. Ancak görünen BMW, Japonya'ya özel bir veda etmek istiyor. BMW X5 Final Edition sahip olduğu sportif detaylar ve iç mekandaki konforu ile X5 sahibi olmak isteyenler için oldukça güzel bir seçenek olarak gösterilebilir.