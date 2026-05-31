429 Beygirlik Hibrit Sedan Geliyor! 1810 KM Menzil Sunacak

Smart #6 EHD'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Tamamen elektrikli yerine hibrit yapı tercih edilen bu otomobil, aynı zamanda markanın ilk sedan modeli olma özelliği taşıyor. Çok yakında tanıtımının gerçekleştirilmesi ve bununla birlikte eksik olan özelliklerin de netlik kazanması beklenen araç dikkat çekici tasarımla geliyor.

Smart #6 EHD'nin Özellikleri Neler Olacak?

Motor: 1.5 litre turbo benzinli motor

1.5 litre turbo benzinli motor Benzinli motor gücü: 120 kW (161 beygir)

120 kW (161 beygir) Elektrik motoru: 200 kW (268 beygir)

200 kW (268 beygir) Toplam güç: 320 kW (429 beygir)

320 kW (429 beygir) Şanzıman: 3 ileri DHT hibrit şanzıman

3 ileri DHT hibrit şanzıman Çekiş: Önden çekiş

Önden çekiş Batarya seçenekleri: 20 kWh SVOLT LFP / 41 kWh

20 kWh SVOLT LFP / 41 kWh Elektrikli menzil (CLTC): 135 km / 285 km

135 km / 285 km Karma menzil: 1810 km

1810 km Yakıt tüketimi (Batarya boş): 100 kilometrede 4,75-4,79 litre

100 kilometrede 4,75-4,79 litre 0-100 km/sa hızlanma süresi: 6,7 saniye

6,7 saniye Uzunluk: 4906 mm

4906 mm Genişlik: 1922 mm

1922 mm Yükseklik: 1508 mm

1508 mm Aks mesafesi: 2926 mm

2926 mm Ağırlık: 1990-2099 kg

Smart #6 EHD Kaç Beygir Gücü Sunacak?

Smart #6 eHD, 120 kW (161 beygir) güç üreten 1,5 litrelik turbo motor birlikte gelecek. Buna 200 kW (268 beygir) güç üreten elektrik motoru da eşlik edecek. Bu hibrit yapı sayesinde toplam güç 320 kW'a (429 beygir) güç ulaşacak. Böylece hem kısa sürede hızlanabilecek hem uzun yollarda menzil avantajına sahip hâle gelecek. Sadece önden çekişli olarak sunulan otomobil, dört çeker modellere göre daha verimli çalışacağı için yakıt dostu bir araç olarak öne çıkacak.

Smart #6 EHD Ne Kadar Menzil Sağlayacak?

Araç iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak. CLTC standartlarına göre 20 kWh batarya kapasitesine sahip sürümde yaklaşık 135 kilometre (WLTP standartlarına göre 108 kilometre) menzil değeri elde edilecek. 41 kWh batarya kapasitesine sahip versiyonda ise yaklaşık 285 kilometre (WLTP standartlarına göre 228 kilometre) elektrik menziline sahip olunacak.

Smart'a göre dolu batarya ve tam depo ile toplam menzil 1.810 kilometreye kadar ulaşabilecek. Tabii, bunun Çin yollarına göre bir değerlendirme olduğunu unutmamak gerek. Türkiye ve Avrupa'da çok daha farklı ölçümler söz konusu. Bunun yerine 1.650 kilometre civarı bir menzil değeri beklenebilir.

Smart #6 EHD'nin Boyutları ve Ağırlığı Nasıl Olacak?

1990-2099 kg ağırlığa sahip Smart #6 EHD, 4906 mm uzunluğa, 1922 mm genişliğe, 1508 mm yüksekliğe sahip. Ön tekerlek ile arka tekerlek arası mesafe 2926 mm. Bu ölçülere bakılırsa aracın özellikle arka yolcular için iyi bir diz mesafesi ve genel olarak konforlu bir yolculuk sunacağı söylenebilir.

Smart #6 EHD Ne Zaman Tanıtılacak?

Smart #6 EHD'nın tanıtımı 11 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Şarj edilebilir hibrit model olarak piyasaya sürülecek olan otomobilin şu an eksik olan bütün özellikleri ise söz konusu tanıtımdan sonra netlik kazanacak. Bu arada Smart #5 EHD de 28 Ekim 2025'te müşterilerin beğenisine sunulmuştu.

Smart #6 EHD'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Smart #6 EHD için 189 bin 900 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1 milyon 289 bin 547 TL'ye denk geliyor. Türkiye'ye gelmesi durumunda vergilerle birlikte fiyatı 2,8 milyon TL civarında olması muhtemel görünüyor. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Smart #6 EHD Türkiye'de Satılacak mı?

Smart şu an Türkiye'de faaliyet yürütüyor ama çok geniş çaplı bir etkisi olduğunu söylemek zor. Şu an daha çok Çin ve Avrupa pazarına odaklanıyor. Ayrıca Türkiye'ye getirmenin maliyeti de biraz yüksek. O yüzden aracın yakın zamanda Türkiye'de satışa sunulması muhtemel görünmüyor ama bu, imkânsız olduğu anlamına da gelmiyor.

Editörün Yorumu

Smart #6 EHD, işe gidip gelme ve benzeri günlük kullanımlar için uygun bir model. Elektrikle 285 kilometreye kadar gidebiliyor, benzinle birlikte toplam menzil çok daha artıyor. Arada sırada uzun yol yapanlar için önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Ne var ki araç epey ağır sayılır. Ayrıca sadece önden çekişli olarak sunuluyor. Bu da Bu da ani manevra ve hızlı yön değiştirme gibi durumlarda beklenen performansı sunamayabilir.