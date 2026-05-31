Acer 8000 mAh Bataryalı Android Tablet Duyurdu! 8 GB RAM'i Var
Acer Iconia Duo D12'nin özellikleri açıklandı. Peki, 8 GB RAM'e sahip Android tablet neler sunuyor? İşte tablete dair merak edilen ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Acer Iconia Duo D12 gücünü Helio G99 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.
- Tablette 12,2 inç ekran boyutu, 1600 x 2400 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 8.000 mAh batary kapasitesi bulunuyor.
- Android 16 işletim sistemine sahip tabletin fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Bu arada cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut.
Android tabletler arasına yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Acer, Duo D12'yi duyurdu. Bununla birlikte tabletin özellikleri ve tasarımı belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir görünüme saihp olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesine sahip.
Acer Iconia Duo D12'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 12,2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- İşlemci: Helio G99
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 8 MP
- Ön Kamera: 5 MP
- Batarya: 8.000 mAh
- Ses: Çift stereo hoparlör
- İşletim Sistemi: Android 16
Acer Iconia Duo D12 Ekran Özellikleri Neler?
12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, 1600 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.
Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia iM11 5G'de 11,45 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2220 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hıız ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.
Acer Iconia Duo D12'nin İşlemcisi Nasıl?
Tablet gücünü Helio G99 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS, Call of Duty Mobile'I ortalama 53 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortlaama 59 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.
6 nm işlemciler, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Helio G99'un TECNO Pova 5, TECNO Spark 20 Pro, Realme 11 4G ve Infinix Note 30 dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut
Acer Iconia Duo D12'nin Kamera Özellikleri Neler?
Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Iconia iM11 5G'de 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.
Acer Iconia Duo D12 Türkiye'de Satılacak mı?
Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Iconia Duo D12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Acer Iconia Duo D12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.
Acer Iconia Duo D12'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Tabletin fiyatı henüz açıklanmadı. Acer Iconia iM11 5G için 249 dolar (11.417 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Iconia Duo D12'nin iM11 5G'den daha iyi özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 260 dolar (11.921 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 14 bin TL civarında olabilir.
Editörün Yorumu
Acer Iconia Duo D12'nin batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin yüksek batarya kaapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada cihazın Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.