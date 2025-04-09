AnTuTu En Çok Sevilen Telefonları Açıkladı! Huawei'den Büyük Başarı

Geçtiğimiz hafta en güçlü telefonlar listesi paylaşan AnTuTu bu kez en çok sevilen telefonları açıkladı. Huawei marka akıllı telefon modeli zirvede yer alarak büyük bir başarının altına imza attı.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaya sürülen Huawei Mate 70 Pro+ yüzde 99,41 kullanıcı memnuniyeti oranı ile listenin ilk sırasında yer aldı. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan telefon 16 GB RAM, 100W hızlı şarj, gelişmiş kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Telefon hem şık tasarımı hem de donanımıyla üst düzey bir deneyim sunuyor.

Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition yüzde 99,17 oran ile ikinci sırada konumlandı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan telefon 200 MP periskop telefoto kamera, 100W hızlı şarj, çok güçlü işlemci, LTPO OLED ekran ve dahasını sunuyor.

Huawei Mate 70 Pro, Honor Magic 7 RSR Porsche Design Edition ile aynı kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM, LTPO OLED ekran, 100W hızlı şarj ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

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