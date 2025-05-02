AnTuTu En Güçlü Telefonları Açıkladı! vivo'dan Büyük Başarı

AnTuTu, 2025 yılının nisan ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede vivo X200 Ultra zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan vivo X200 Ultra isimli akıllı telefon AnTuTu testinde 2 milyon 953 bin 489 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 911 bin 649 puan alan vivo x200s bulunuyor. Bu telefonda ise Dimensity 9400+ işlemcisi mevcut.

Üçüncü sırada Dimensity 9400 işlemcisine sahip olan vivo X200 Pro yer alıyor. Bu akıllı telefon 2 milyon 872 bin 738 puan almayı başardı. X200 Pro'yu 2 milyon 864 bin 744 puan ile iQOO 13 modeli takip etti.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OPPO Find X8 Ultra beşinci sırada konumlandı. Bu telefon 2 milyon 819 bin 406 puan aldı. Altıncı sırada Dimensity 9400+ işlemciye sahip OPPO Find X8s+ modeli bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Nisan 2025)