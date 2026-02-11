AOC 240Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 24 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. AOC 24G4ZR isimli yeni bir monitör tanıttı. Böylece monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, bütçe dostu fiyatın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

AOC 24G4ZR Özellikleri

Ekran Boyutu: 24 inç

24 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Renk Gamı: %87.7 DCI-P3, %111.7 sRGB

AOC, oyuncular için uygun fiyatlı yeni bir monitör tanıttı. AOC 24G4ZR isimli monitörün ekranı 24 inç büyüklüğünde. Bu moitör, Fast IPS ekran üzerinde Full HD çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, hız aşırtma ile 260Hz'ye kadar çıkarılabiliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Monitörün sunduğu 1 ms tepki süresi, özellikle oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde belirgin bir fark yaratıyor. Bu düşük tepki süresi, hareket bulanıklığını minimum seviyeye indirerek oyunlarda rakiplerinizi daha net görmenizi sağlıyor. Böylece rekabetçi oyunlarda daha hızlı ve isabetli tepkiler verebiliyorsunuz.

Yüzde 87.7 DCI-P3 ve yüzde 111.7 sRGB renk gamını kapsayan oyuncu monitörü, bu sayede oldukça geniş bir renk yelpazesi sunuyor. Bu geniş aralık, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu da hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyun oynarken önemli bir avantaj sağlıyor.

Adaptive-Sync ve NVIDIA G-SYNC teknolojileri sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızı senkronize ediliyor. Böylelikle ekran yırtılması ve takılma gibi problemler yaşanmıyor. Monitörde ayarlanabilir stand da yer alıyor. Kullanıcılar bu sayede kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor.

AOC 24G4ZR Fiyatı

AOC'un yeni oyun monitörü 24G4ZR için 129 pound (7 bin 690 TL) fiyat etiketi belirlendi. Birleşik Krallık'ta satışa sunulan monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil ancak AOC marka monitörlerin şu an Türkiye'de satışta olduğunu göz önünde bulunduracak olursak bu yeni modelin de gelme ihtimalinin olduğu söylenebilir. Fiyat etiketi ise 10 bin TL üzeri olabilir.