7000 mAh Bataryalı Telefon Yolda! 16 GB RAM, 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni amiral gemisi modeli Reno 16 Pro'nun işlemcisi belli oldu. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek. Ayrıca video düzenleme gibi ağır işler de rahatça yapılabilecek.

OPPO Reno 16 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 80W, kablolu, 50W kablosuz

80W, kablolu, 50W kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Reno 16 Pro gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Dimensity 9500s işlemcisi, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te tercih edilmişti. OPPO Reno 15 Pro'da ise Dimensity 8450 bulunuyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Reno 16 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Reno 16 Pro bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj tekonlojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada Reno 15 Pro'da 6.200 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor. Ayrıca bu ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu da belirtelim.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OPPO Reno 15 Pro'da 6,32 inç ekran boyutu, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1800 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Karşılaştırma yapamk gerekirse Reno 15 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Hemen hemen her yeni modelde yazılım tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani arka kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Yeni model, muhtemelen daha kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır.

OPPO Reno 16 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Reno 16 Pro, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüğe sahip kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15 Pro, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 15, Find X9 Pro, A6 Pro ve Find N5 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Reno 16 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Reno 15 Pro için 3.699 yuan (24.945 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16 Pro'nun Reno 15 Pro'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.800 yuan (25.626 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 50 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Reno 16 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada OLED ekranda oyun oynamanın ve film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın hem çok canlı renklere sahip olması hem de karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması.