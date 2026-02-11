Xiaomi Bütçe Dostu Monitör Tanıttı! 120Hz Ekran ve Dahası

Xiaomi, yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte A27Qi 2026 isimli monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. İnce çerçeveleriyle çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğyile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Xiaomi A27Qi 2026 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Ekran Tepki Süresi: 6 ms

6 ms Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Renk Gamı: %100 sRGB, %95 DCI-P3

%100 sRGB, %95 DCI-P3 Kontrast Oranı: 1.300:1

1.300:1 Portlar: Bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet ses girişi

Xiaomi, geçtiğimiz yıl Avrupa'da satışa sunulan A27Qi modelini yeniledi. Bu monitör, A27Qi 2026 isimli sürümüyle kullanıcılarla buluştu. Xiaomi A27Qi 2026'nın ekranı 27 inç büyüklüğünde. 178 derece görüş açısına sahip olan yeni monitör, IPS ekran üzerinde 300 nit parlaklık, 6 ms tepki süresi, 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu özellikle film dizi izlerken veya oyun oynarken deneyimi üst seviyeye taşıyor. Monitörde delta E <1 fabrika kalibrasyonu bulunuyor. Bu renk doğruluğunu arttırarak fotoğraf düzenleme ve tasarım gibi işlerde büyük bir avantaj sağlıyor.

Xiaomi tarafından tanıtılan yeni model, yüzde 100 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu geniş renk gamı sayesinde ekranda renklerin doğru tonları elde ediliyor. Monitörde ayrıca düşük mavi ışık sertifikası mevcut. Monitörün portları arasında bir adet DisplayPort 1.4, bir adet HDMI 2.0 ve bir adet ses girişi yer alıyor.

Monitörlerde düşük mavi ışık sertifikasının bulunması, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açabilir. Söz konusu sertifika, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir.

Xiaomi A27Qi 2026 Fiyatı

Xiaomi A27Qi 2026 için 4 bin 990 Tayland Bahtı (7 bin 9 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şu anda söz konusu monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda resmî bir açıklama yok fakat Xiaomi'nin Türkiye'de hâlihazırda birçok monitör modeli satılıyor. Bu durum, yeni modelin de ilerleyen dönemde Türkiye'ye gelme ihtimalini güçlendiriyor.

Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında şu anda Xiaomi G27i 2026 isimli oyun monitörü 6 bin 699 TL, Xiaomi 24i 2026 isimli oyun monitörü 5 bin 499 TL, Xiaomi Mini LED G Pro 27i isimli oyun monitörü 20 bin 999 TL, Xiaomi 2K G27Qi isimli oyun monitörü ise 10 bin 999 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla A27Qi 2026 da 10 bin TL civarı bir fiyat ile gelebilir.